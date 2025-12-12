晨光追击│「福聚」情绪集中

今朝出跳的参战马尚算不少，而且弗马比比皆是，现将操练过程报道如下。

「祝愿」霍宏声跳三段，直路开出超快时间，坠手起劲暗火涌现，目光锐利弗到爆灯。「嘉应高升」戴头罩由助手跳一段，慢试从容不迫，落脚轻巧充满弹力，马身更靓更实净。

「直线力山」戴头罩由助手跳一段，慢速完成神态放松，走势硬朗力度唔错，单讲状态好驷正。「同工之妙」助手跳三段，清风送爽完成，步挺急劲有力，回程时担高马头好神气。

「福聚」戴头罩由助手跳两段，唔急唔抢情绪集中，步伐轻快流畅，毛色愈来愈深润。「歌利巨人」助手跳三段，暗火涌现跃跃欲试，神态昂扬浑身是劲。

「手机表霸」戴头罩由助手跳两段，惯例急口主动抢走，马身好壮展现线条美，论态不差。「远飞标枪」戴头罩由艾兆礼跳三段，聚精会神，逐步加速好反应，神生步爽佳态洋溢。

「南加名城」助手跳三段，平稳走过而已，火力都系一般，且毛色淡淡哋。「光年八十」戴头罩由班德礼跳两段，试来不徐不疾神情专注，外观对办身色皆靓，上佳水准。

智多多宝愈见收敛

「好友心得」戴头罩由助手跳两段，充满劲度，要紧缰锁实，神态活泼马身又靓，锐气仍盛。「智多多宝」戴头罩由助手跳一段，精神奕奕饶具朝气，更吸引愈见收敛，进度极之出色。

「喜莲劲感」戴头罩由助手跳两段，仍有点急口，要用暗力拉实，身已收壮毛色现光泽。「久久为升」助手跳两段，按住慢走姿态轻松，身壮肌肉展现，步爽俐落力度又够。

「骏跑得」戴头罩由助手跳三段，前脚开得阔够直，后腿推动力强，有火有力正值勇境。「威利金箭」戴头罩由助手跳两段，大步顺走力度充裕，灰马身收得更靓，神采奕奕上佳水准。

兆文