沙田早晨│「荣骏大道」安仔拍马颈

昨朝大部分骑师绝早到场操马，其中田泰安更早到四点九开操已现身，全朝操马多匹，包括为多匹桂厩新马出跳，动态积极。而讲到最吸引，则是为今次参战马「荣骏大道」出试，因为安仔多次拍马颈鼓励之余，出跳前叶楚航走出跑道口教路，正正是练者一贯搏杀动静。

罗厩两驹家俊好心机

国际赛日有多位猛将客串，华将坐骑自然买少见少，幸好罗富全有情有义，仍将「遨游波士」和「发财先锋」交予梁家俊出战。家俊不敢怠慢，昨朝亲身为两驹考验，并每次落马后停下脚步细心观察马匹神情，而之后空档更主动揾全哥，当时两人足足倾了十分钟。

「魅力知耀」纶仔做好戏

讲开支持华将，希斯亦力撑徒孙杨明纶，今次餐士马「魅力知耀」继续委予重任。论马真系弗到爆，上仗纵使出战路短千六都上名，同时证明新加眼罩好有帮助，至于昨朝出跳更坠手火猛跃跃欲试，拉到纶仔手软，当然课后希斯到机坪接马，捉住纶仔密斟亦动态瞩目。

