沙田早晨│「红运帝王」出跳反常态
更新时间：10:05 2025-12-12 HKT
发布时间：10:05 2025-12-12 HKT
发布时间：10:05 2025-12-12 HKT
蔡厩马每逢出跳，除了个别如脾气马「嘉应威风」，大多时候一定三、四只一齐出场，然而昨朝「红运帝王」却有特别举动。踏正五点十五分出跳，当时并没有其他厩侣同行，是否好让蔡约翰更专注督操不得而知，但当此驹出跳之后，老蔡立即赶返接马确充满睇头。
「金汇千帅」潘顿揾贺贤
贺贤无马参战国际赛，不过列阵其他赛事马实力不俗，其中一匹系「金汇千帅」，一早展现能力，前仗并吸引到潘顿主战，相隔一仗又再出战既有启示。昨朝亲身出试更充满动静，最有睇头之后耙地空档，潘顿仲特意走上烽火台二楼揾贺贤倾谈，而呢个镜头已好耐无见。
「冷娃」加面箍效果一绝
黎昭升季初一度杀得性起，不过最近十四期无马赢，对上一次入凯旋门已经要数到十月二十六日的「金创福威」。志切打破闷局，昨朝督操分外落力，尤其由奥尔民出试的「冷娃」，出跳前后都跟到实，值得一提，此驹今课再次加戴面箍，而试来快慢由人效果极佳。
最Hit
马会支持国际论坛 维护体育廉洁公正
2025-12-11 09:00 HKT
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
2025-12-10 15:31 HKT