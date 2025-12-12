Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「红运帝王」出跳反常态

晨操动态
更新时间：10:05 2025-12-12 HKT
发布时间：10:05 2025-12-12 HKT

蔡厩马每逢出跳，除了个别如脾气马「嘉应威风」，大多时候一定三、四只一齐出场，然而昨朝「红运帝王」却有特别举动。踏正五点十五分出跳，当时并没有其他厩侣同行，是否好让蔡约翰更专注督操不得而知，但当此驹出跳之后，老蔡立即赶返接马确充满睇头。

「金汇千帅」潘顿揾贺贤

贺贤无马参战国际赛，不过列阵其他赛事马实力不俗，其中一匹系「金汇千帅」，一早展现能力，前仗并吸引到潘顿主战，相隔一仗又再出战既有启示。昨朝亲身出试更充满动静，最有睇头之后耙地空档，潘顿仲特意走上烽火台二楼揾贺贤倾谈，而呢个镜头已好耐无见。

「冷娃」加面箍效果一绝

黎昭升季初一度杀得性起，不过最近十四期无马赢，对上一次入凯旋门已经要数到十月二十六日的「金创福威」。志切打破闷局，昨朝督操分外落力，尤其由奥尔民出试的「冷娃」，出跳前后都跟到实，值得一提，此驹今课再次加戴面箍，而试来快慢由人效果极佳。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
15小时前
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
4小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
19小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
张柏芝一方传召笔迹专家梁时中庭上力证，涉事合约上的张柏芝签名属冒签。何健勇摄
张柏芝为违约案传召笔迹专家作供 指涉案合约签名属伪冒
社会
21小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
18小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
21小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
红叶｜大棠红叶季节12.13开始 渔护署解构几时最旺盛！即睇增设巴士线及红叶指数连结
社会
4小时前
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
饮食
16小时前