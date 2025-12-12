沙田早晨│「红运帝王」出跳反常态

蔡厩马每逢出跳，除了个别如脾气马「嘉应威风」，大多时候一定三、四只一齐出场，然而昨朝「红运帝王」却有特别举动。踏正五点十五分出跳，当时并没有其他厩侣同行，是否好让蔡约翰更专注督操不得而知，但当此驹出跳之后，老蔡立即赶返接马确充满睇头。

「金汇千帅」潘顿揾贺贤

贺贤无马参战国际赛，不过列阵其他赛事马实力不俗，其中一匹系「金汇千帅」，一早展现能力，前仗并吸引到潘顿主战，相隔一仗又再出战既有启示。昨朝亲身出试更充满动静，最有睇头之后耙地空档，潘顿仲特意走上烽火台二楼揾贺贤倾谈，而呢个镜头已好耐无见。

「冷娃」加面箍效果一绝

黎昭升季初一度杀得性起，不过最近十四期无马赢，对上一次入凯旋门已经要数到十月二十六日的「金创福威」。志切打破闷局，昨朝督操分外落力，尤其由奥尔民出试的「冷娃」，出跳前后都跟到实，值得一提，此驹今课再次加戴面箍，而试来快慢由人效果极佳。