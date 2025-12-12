Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「威利金箭」早熟醒神

更新时间：09:51 2025-12-12 HKT
发布时间：09:51 2025-12-12 HKT

大多周日参战马昨朝出跳，相对在内圈出试马较少，却不乏勇马，现摘录如下。

「禅胜辉煌」助手踱两圈，步密密轻松完成，步顺爽劲神色畅旺，毛色油润身又够壮，观感好过之前。

「智取神驹」助手踱两圈，运步如轮竖起双耳，神生步爽充满朝气，毛色悦目立立靓，状态一直见好。

「祝愿」助手踱两圈，快慢由人表现乖巧，马身好靓好壮，神态活跃目光锐利，依然省镜锋芒毕露。

「威利金箭」助手踱两圈，担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，马身壮到不得了，早熟马好醒神。

「喜莲劲感」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色悦目，操足而临上力好。

「川河帅驹」助手踱两圈，马身好粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力充足，伤愈对办。

「英骏飞驹」助手踱两圈，充满了气势，目光炯炯有神，力度增强马身再收靓，神采飞扬勇况十足。

「明月清风」助手踱两圈，大大步走过，步挺爽劲贯注力强，神情集中展现朝气，操足而临已在勇境。

「千杯不醉」助手踱两圈，气宇轩昂神态轩昂，步伐稳健力度充沛，肌肉结实又够薄皮，勇况已备。

「丰辰」助手踱两圈，毛色立立靓，简直亮到发光，马身靓神态活泼，有火有力，持续态勇体力充沛。

谢锋 
 

