晨光追击｜「包装战将」清风送爽

晨操动态
更新时间：09:26 2025-12-12 HKT
发布时间：09:26 2025-12-12 HKT

一如平日周四晨课，昨朝出跳马甚踊跃，不乏周日参战马，摘录如下。
  「包装战将」戴头罩由潘顿跳两段，清风送爽完成，步爽力足身壮实净，休够操足更醒。「精算暴雪」戴头罩由助手跳两段，一贯有点内敛，身好轻而毛色靓，步爽有弹力。
  「荣骏大道」田泰安跳两段，愈来愈收敛再无稚嫩感，毛色亦不再淡。「增强」助手跳两段，剪了毛以致色略淡，状态对办身够轻，双目有神。
  「安聘」戴眼罩由助手跳两段，竖尾属指定动作，神色好力充裕，具备争胜水准。「飞鹰翺翔」戴头罩由杜苑欣跳两段，细马身壮扎实，步阔力度好，不逊赢马时。

「有目共赏」 跳来例牌急口紧缰锁实，神色甚佳，力度持续增强。(资料图片)

  「有目共赏」助手跳两段，例牌急口紧缰锁实，神色甚佳，力度持续增强。「耀宝」戴头罩由助手跳两段，力度明显好过之前，神色亦无咁淡，有起色。「遨游波士」戴眼罩及头罩由梁家俊跳两段，从容走过力度不弱，马壮饶惹好感。
  「美丽同享」戴头罩由副练跳两段，完全不似老马，步顺精神爽利，保养得宜。「金钻贵人」戴头罩由梁家俊跳两段，走势硬朗身壮结实，而且展现暗火老马佳兆。「风再起时」戴眼罩及头罩由由梁家俊磨刀，轻描淡写劲度够，神色活跃吸引。
  「魅力知耀」戴头罩由杨明纶跳一段，威风凛凛充满霸气，大马够轻身，令人一见倾心。「大众福星」戴头罩由潘顿跳两段，试来不徐不疾，既收敛又神情专注，弗极。「满心星」助手草地跳两段，戴头罩神情集中表现对办，长期见好。

兆文
 

