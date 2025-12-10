内圈捕影│「越骏欢欣」神态轩昂

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「浪漫勇士」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓力度充足，老当益壮风采依然。「越骏欢欣」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度充裕，靓仔恶马长期省镜。

「精算暴雪」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，今季最弗一次。「智取神驹」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身好壮全身肌肉，神态活跃充满朝气。

「飞鹰翱翔」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，细马身壮札实，神采奕奕上佳水准。「耀宝」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，抖够操足重新振作。

「荣骏大道」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身愈见实净，火力亦增强不少，大有进展不断转好。「飞雪神驹」副练踱一圈，情绪安稳好专注，走规亦改善无头岳岳，身收靓毛色油润，确认踏上正轨。

友莹亮正值勇境

「友莹亮」走势硬朗步挺开扬，马身保持壮健。

「马宝宝」助手踱一圈，马身更见粗壮，翻步急密有力，神情专注毛色立立令，胜后更进神态轩昂。「友莹亮」助手踱一圈，快慢由人表现乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身保持壮健，朝气勃勃正值勇境。

谢锋