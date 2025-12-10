晨光追击│「幸运派彩」步挺急劲

虽然大多马匹留待朝试跑，但今朝出跳马依然不少，皆因好多外队马出跳，现将操练报导过程如下。

「幸运派彩」奥尔民拍「丰辰」助手跳三段，同样戴头罩，前驹步挺急劲有力，回程时担高马头，样子极神气，后驹一样表现出色，走势硬朗身喼得壮，未见低落。「红玛瑙」三浦皇成草地跳三段，步幅开得好阔又够急劲，马身胀卜卜，毛色更充满光泽。

「神志勇进」戴头罩由助手跳两段，按住慢试，落脚整齐有有力，马身又够实净，饶具好感。「明月清风」希威森拍伴跳马跳两段，入直路领先的拍跳马推骑再加快速度，「明月清风」轻松追上开到廿三秒正，反应好到不得了。

「宝徕歌剧」上村洋行草地跳三段，快开下无上课咁抢口，步劲有火有力，展现朝气。「港边小区」杜苑欣草地跳三段，神态专注目光锐利，马身好壮展现条线美，蓄势待发。

「歌利巨人」助手跳三段，聚精会神唔急唔抢，神色甚佳，外观亦好驷正。「千杯不醉」戴头罩由希威森跳三段，畀佢走心景开朗，翻步流畅劲度又够，神采奕奕好醒神。

「巧绣生花」戴头罩由助手跳一段，慢跳近乎踱步，身靓好薄皮，神闲气定呈现朝气。「健身心」戴头罩由助手跳两段，慢步完成轻舒步头，比较愚鲁唔太跃眼，但几轻身。

「同工之妙」助手草地跳三段，马身胀卜卜，神态活跃步又够爽劲，极速适应水土。「爱蹄村」副练跳三段，虽然一直竖尾，但冇分心好集中，马身壮健毛色悦目。

「冬季狮」拍「南加名城」跳三段，同样助手，前驹按住慢试神采奕奕，出脚轻快有弹力，后驹力度亦好，马身实净唔瘦。

