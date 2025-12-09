Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「飞黄」步挺顺畅

晨操动态
更新时间：15:15 2025-12-09 HKT
发布时间：15:15 2025-12-09 HKT

差不多全部参战马今朝到内圈出试，勇马多不胜数，现将操练报导如下。

「荃程路通」助手踱一圈，无时无刻抢住走，心火旺盛但无汗湿，马身好靓神态昂扬，弗到不得了。「飞黄」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，神态活跃正值勇境。

「翠儿威威」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力神态生猛，毛色润泽马身札实，前所未见吸引。「过关勇士」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神态对办又有暗火，状态理想。

「相映红」黄智弘踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，双目有神身靓步爽，有进无退。「红钱到」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲力度充裕，马身一早收壮，朝气勃勃弗到漏油。

三军勇将运步如轮

「三军勇将」双耳烔烔目光锐利，状态弗到震。
「三军勇将」双耳烔烔目光锐利，状态弗到震。

「暴风之子」助手踱一圈，神态专注目光集中，马身壮健毛色油润，落脚轻快流畅，勇态有增无减。「三军勇将」助手踱两圈，运步如轮神采奕奕，双耳烔烔目光锐利，马身壮到不得了，状态弗到震。

「玩笑」助手踱一圈，快慢由人一贯乖巧，马身实净外观省镜，步挺火力同样唔错，不逊赢马时候。「凯旋升」助手踱一圈，马身极之粗壮，翻步急密有力，神情专注毛色金光闪闪，上佳水准充满好感。

谢锋

