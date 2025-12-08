内圈捕影│「三军勇将」充满霸气

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「三军勇将」助手踱两圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满霸气，勇况有增无减。「爱心神驹」助手踱两圈，淡淡定充满朝气，身好靓步轻爽，神态活泼力充足，上佳水准相当吸引。

「非凡豪杰」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身实净唔瘦，朝气勃勃上佳水准。「天火同人」助手踱一圈，唔急唔抢气定神闲，马身好实净，暗火展现双目有神，持续见好上落不大。

当家精彩锋芒毕露

「当家精彩」目光炯炯有神，全程岳高头走好神气。

「当家精彩」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走好神气，有进无退锋芒毕露。「奖星」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身札实神态对办，长期在争胜水平。

「翠儿威威」助手踱一圈，淡淡定走过，不慌不忙表现出色，神采奕奕身壮色润，步挺爽劲又够轻巧。「电讯骄阳」助手踱两圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神态活跃又有暗火，佳态保持有余。

「骏马之星」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，进度理想正值勇境。「轻松大少」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，力度不断提升，踏上正轨大有进步。

谢锋