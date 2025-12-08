Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「三军勇将」充满霸气

晨操动态
更新时间：15:30 2025-12-08 HKT
发布时间：15:30 2025-12-08 HKT

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「三军勇将」助手踱两圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满霸气，勇况有增无减。「爱心神驹」助手踱两圈，淡淡定充满朝气，身好靓步轻爽，神态活泼力充足，上佳水准相当吸引。

「非凡豪杰」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身实净唔瘦，朝气勃勃上佳水准。「天火同人」助手踱一圈，唔急唔抢气定神闲，马身好实净，暗火展现双目有神，持续见好上落不大。

当家精彩锋芒毕露

「当家精彩」目光炯炯有神，全程岳高头走好神气。
「当家精彩」目光炯炯有神，全程岳高头走好神气。

「当家精彩」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走好神气，有进无退锋芒毕露。「奖星」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身札实神态对办，长期在争胜水平。

「翠儿威威」助手踱一圈，淡淡定走过，不慌不忙表现出色，神采奕奕身壮色润，步挺爽劲又够轻巧。「电讯骄阳」助手踱两圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神态活跃又有暗火，佳态保持有余。

「骏马之星」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，进度理想正值勇境。「轻松大少」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，力度不断提升，踏上正轨大有进步。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
17小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
02:10
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
11小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
7小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
01:38
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
7小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
6小时前
立法会选举｜方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
02:10
立法会选举｜票后方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
政情
3小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
22小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
10小时前
民建联今届派出26人参选，包括13人参与地区直选、5人竞逐功能界别及8人竞逐选举委员会界别，最终取得20席。
立法会选举结果︱民建联取20议席 地区直选总体得票率较上届大减近25万票
政情
6小时前