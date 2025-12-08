Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「富国兄弟」有进无退

晨操动态
更新时间：15:00 2025-12-08 HKT
发布时间：15:00 2025-12-08 HKT

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「富国兄弟」戴头罩由助手跳两段，愈走愈起劲火气极佳，活力充沛有进无退。「贤者威枫」戴头罩由助手跳两段，步开得阔力度亦够，身色皆靓予人好感。

「可靠大师」戴头罩由助手跳一段，比过往放松好多，大马又够轻身极具好感。「快搏」助手跳两段，年纪虽老仍系威系势，跳得起劲神态生猛。

「先到先得」戴头罩由助手跳两段，聚精会神走势爽劲有力，毛色油润外观驷正。「凯旋升」戴头罩由助手跳两段，从容走过不费半力，金光闪闪毛色非常省镜。

「智勇名驹」戴头罩由助手跳两段，走势硬朗力度未减，身喼得壮未见走样。「神驹马灵」戴头罩由助手拍「金多囍」跳两段，拍住走有番坠手感，火气重现，落班弗得及时。

「耀昌胜世」助手跳两段，毛色好靓好似打咗层腊，亦唔再岳头快慢由人。「好实力」副练拍「龙又生」希威森跳两段，同样末段推骑，前驹骑得更大力下跳赢，懒性仍重，后驹戴眼罩及头罩，虽跳输但走规愈见成熟，力度亦不弱。

追风火气充裕

「追风」步轻弹力十足，今季最弗一次。
「追风」步轻弹力十足，今季最弗一次。

「追风」戴头罩由麦道朗跳两段，步轻弹力十足，火气充裕，今季最弗一次。「东方魅影」戴头罩由助手跳一段，沿内栏扣住走火力不弱，走势硬朗神采奕奕。

「玩笑」戴头罩由麦道朗跳两段，头岳岳指定动作，轻描淡写走过，步轻力充足。「好多利高」戴头罩由潘明辉跳两段，唔再乱用力，出脚整齐，进度理想。

「知道稳胜」戴眼罩由班德礼草地跳两段，赢开特别醒，步顺俐落，力度持续提升。「精英至尊」戴眼罩由助手草地跳两段，担高头神气十足，火力保持，勇况依然。

兆文

