内圈捕影│「天星」气势如虹

晨操动态
更新时间：15:30 2025-12-07 HKT
发布时间：15:30 2025-12-07 HKT

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报道如下。

「林宝精神」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退精力旺盛。「天星」助手踱一圈，充满了气势，双目炯炯有神，全程岳高头走精神爽利，气势如虹，保持勇锐。

「友莹仁」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，马身保持粗壮，毛色油润悦目生光，正值勇境极之吸引。「一定掂」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身一直做得好靓，神态活跃火气不弱，不逊赢马时候。

表之量子走势硬朗

「表之量子」有火有力朝气勃勃，佳态保持有余。

「非惟侥幸」助手踱一圈，淡淡定充满朝气，身仍壮步轻爽，神态活泼力充足，打仔恶马弗开就弗。「表之量子」助手踱一圈，走势硬朗神态活跃，有火有力朝气勃勃，马到壮到不得了，佳态保持有余。

「亮宝」助手踱一圈，愈见收敛汗湿唔多，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦收得好壮，大有进步渐入佳境。「天火同人」助手踱一圈，毛色好睇立立令，马身壮全身肌肉，步挺开扬并展现暗火，态勇仍具好感。

「武林至尊」助手踱一圈，坠手全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又薄皮，前所未见勇锐。「东方魅影」助手踱一圈，步姿爽朗有弹力，神态畅旺力度唔差，马身保持饱满，未见疲态仍有水准。

谢锋

