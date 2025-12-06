内圈捕影│「上市魅力」步顺力雄

大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报导如下。

「上市魅力」助手踱一圈，担高头走极具朝气，步顺力雄火气充裕，身壮呈现条线美，去番最弗时。「顺善宝」助手踱一圈，表现极放松，汗湿唔多神态专注，马身实净力度充足，一直见好呈现朝气。

「金风万里」」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快力度充沛，马身保持壮健，毛色悦目金光闪闪。「首饰悟空」助手踱一圈，已减磅无肥态，跨步开扬力度充裕，神色好朝气勃勃，开气上力勇况冒升。

「一世美丽」助手踱一圈，比前更加收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，外观亦靓身壮结实。「星际快车」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度不弱，神色亦好过之前。

「火神神乐」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若身壮结实，走势爽朗有力，仍具好感新胜犹勇。「天天同乐」助手踱一圈，小心按实顺走，外观靓身色俱吸引，火气充裕极之坠手，操足准备就绪。

准辉煌运步如轮

「假面骑士」助手踱一圈，步伐稳健力度不弱，马身壮健好实净，火气理想坠手起劲，具备争胜水准。「准辉煌」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，身靓毛色润泽，有进无退体力充沛。

谢锋

