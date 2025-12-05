内圈捕影│「一生好彩」神生步爽

不少参战马今朝到内圈出试，场面热闹，现将操练报道如下。

「喜至宝」黄智弘踱两圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，唞够操足重新振作。「英雄豪杰」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足火气未减，马身壮健毛色润泽，极之省镜。

「一生好彩」助手踱一圈，目光锐利，神生步爽充满朝气，马身喼得靓，持续勇锐气势未减。「新意马」助手踱一圈，充满了气势，目光锐利火气旺盛，身靓全身肌肉，毛色悦目，弗到漏油。

「小魔怪」助手踱一圈，担高头走好神气，步顺轻快有弹力，外观讨好毛色油润，保持进度极具好感。「良驹好友」助手踱一圈，步密密轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，坠手火气又好，观感不逊赢马时候。

天天更好神态活跃

「天天更好」马身极之粗壮，火力又好相当省镜。

「巴闭佬」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，肌肉结实又够薄皮，神情专注又够淡定，确认踏上正轨。「天天更好」助手踱一圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神态活跃朝气勃勃，火力又好相当省镜。

「飞云」黄智弘踱两圈，毛色油润，简直亮到发光，身靓实净，神态活泼有火有力，勇态保持有余。「特别美丽」助手踱一圈，外观靓马身胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势爽朗，论态极之出色。

谢锋

