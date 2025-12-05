Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「日日奖」毛色悦目

晨操动态
更新时间：15:00 2025-12-05 HKT
发布时间：15:00 2025-12-05 HKT

今朝出跳的参战马并非太多，亦好少弗马，而且甚少骑师出现，现将操练过程报道如下。

「日日奖」助手跳三段，清风送爽完成，火猛力足毛色悦目，观感不逊赢马时。「嘉应骏马」戴眼罩及头罩由助手跳一段，重口马捉实侧住头走，神态可以身壮色润，伤愈对办。

「锐目」戴头罩由艾道拿跳一段，试来不徐不疾，收敛神情专注，身色皆对办。「跷妙」拍「光辉岁月」跳一段，同样戴眼罩及助手试，齐齐捉实下跳得唔快，当然唔算太规矩，前驹初起阶段，后驹毛色偏淡。

「星辰千帅」霍宏声跳两段，戴头罩及面箍，带点均速但过步畅顺，力度神态均好过之前，不断转好。「嘉应奇兵」戴头罩由由助手跳两段，昂首阔步神气十足，皮光肉滑马身饱满，比起上仗更省镜。

「心雄雄」戴头罩由助手跳一段，精神奕奕饶具朝气，力度持续增强，已在争胜水平。「天时明驹」戴眼罩及头罩由助手跳一段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲身又够壮，仍具好感。

飞跃成就四蹄尽展

「飞跃成就」神色活跃火气好，近况极之出色。
「飞跃成就」助手跳两段，四蹄尽展弹力十足，神色活跃火气好，近况极之出色。「同有运」戴头罩由纪仁安跳两段，按慢走听教听话，身靓步开扬，早前试闸表现好，重踏正轨。

「盛势威枫」戴头罩由助手跳两段，马身收壮实净，毛色亦几靓，不过唔算太放松。「八心之星」戴头罩由助手跳一段，缰口重之余，力度又未足够，出脚拖泥带水。

「松啲」戴头罩由潘大卫跳两段，走规依然好生硬，马头两边摆，神色亦好淡。「时时开心」戴头罩由助手跳两段，力度好普通，出脚欠爽劲，马身更肥肥哋。

兆文

