沙田早晨│「小鸟天堂」丁仔大细超

「小鸟天堂」乃丁厩镇仓之宝，今季首战热捧亦顺利得手，上仗初跑千四虽未能添食，但遇上不利超慢步速，拼获季军亦有交代。今次再跑千四且潘顿拣骑，继续看好理所当然，睇埋昨朝出跳后丁仔向鞍上人副练追问，却不太理会同期出跳的「发财金戈」，不妨放心追捧。

「特别美丽」布文有诚意

桂福特开仓立万，刚战出马两匹赢晒，目前头马已扳升至八场，有料之人当然深受欢迎，先有潘顿两度为「快乐老挝」出战，今次又有布文首度为阿福效力，将会出策「特别美丽」。布文更充满诚意，昨朝六点十二分现身即为此马出跳，课后更详细向阿福汇报一切。

「笑傲江湖」出跳时威哥在烽火台食胡位睇到镜不离手，神情相当肉紧，更吸引鞍上人何泽尧一反常态，早于六驹钟现身替此马出试。

阿泽早到为「笑傲江湖」

近期吕健威成绩稳步上扬，目前有十W在手，看来经过上季回气后，不少马匹逐渐上力，可望重跻争冠行列。周日参战马中最要看好「笑傲江湖」，出跳时威哥在烽火台食胡位睇到镜不离手，神情相当肉紧，更吸引鞍上人何泽尧一反常态，早于六驹钟现身替此马出试。

「坚有利」成哥亲身解鞍

「坚有利」上季连赢三场威尽一时，可是不久后严重受伤，二月中拼后未再出战。幸好今季不止伤愈更全面回勇，交出一冠两季佳绩，包括上仗升上三班立即上名，已有三班经验，今仗强势再战可追捧，而昨朝出跳后沈集成跟到实，返到马房更落手帮佢解鞍时状甚紧张。