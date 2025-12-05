Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「喜尊龙」大勇之境

晨操动态
更新时间：09:00 2025-12-05 HKT
发布时间：09:00 2025-12-05 HKT

一如平日的周四晨课，昨朝大圈上的出跳马甚踊跃，不乏周日参战分子及勇马，摘录如下。

「笑傲江湖」戴头罩由何泽尧跳两段，聚精会神走势爽劲有力，马身实净持续见好。「冲上云霄」副练跳一段，身光颈靓外观好睇，跳来清风送爽，惹人好感。
  「拉合尔」霍宏声跳两段，气宇轩昂不急不抢，落脚轻快流畅，观感不俗。
  「状元及第」戴眼罩由助手跳两段，肯走唔懒散，火气比之前好，有起色。
  「竞骏飞翔」戴眼罩及头罩由助手跳一段，缰口转好再无人马角力，大旧饭亦不论尽，有进步。「巴闭佬」戴头罩由艾兆礼跳两段，展步开扬劲度增强，要挑剔系仍有点心急。
  「不同世界」何泽尧跳两段，神采奕奕步稳有力，毛色复现光泽，有好感。
  「欧洲传奇」班德礼跳两段，神闲气定步顺轻巧，力度不错，状态一直见好。「龙傲绫罗」戴头罩由何泽尧跳两段，毛色愈见润泽，出脚够爽够劲，进度好。

快活英雄状态长勇

  「陆小凤」纪仁安跳两段，细细只马身结实，火力不俗，具备争胜水准。
  「快活英雄」戴头罩由艾道拿跳一段，从容走过，马身保持悦目，火力有余，状态长勇。「时尚欢欣」戴头罩由助手跳两段，惯例竖尾走，生猛火气好，中年马乃好现象。
  「巧眼光」助手跳两段，一贯头岳岳，但口劲无咁重，大马又够轻身，仗比仗好。「上巿魅力」戴眼罩及头罩由助手跳一段，有番坠手感神态活跃，马身够壮毛色悦目，状态已起。
  「运高八斗」戴头罩由助手跳两段，马身饱满毛色立立靓，神色甚佳老当益壮。「喜尊龙」戴头罩由助手草地跳两段，从容走过，比起之前更淡定，当锐马正处大熟大勇。
  「大番薯」助手草地跳两段，神色不错火气好，身壮毛色靓，勇态保持。
  「哥伦布」艾兆礼草地跳两段，劲之余唔心急，末段冲刺凌厉，上火上力。

兆文

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
16小时前
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
突发
8小时前
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
楼市动向
4小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
11小时前
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
3小时前
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
15小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
16小时前
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
影视圈
13小时前
印度航空波音737客机失踪13年  竟被发现遗落加尔各答机场
即时国际
6小时前
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
保健养生
2025-12-04 09:05 HKT