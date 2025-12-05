晨光追击│「喜尊龙」大勇之境

一如平日的周四晨课，昨朝大圈上的出跳马甚踊跃，不乏周日参战分子及勇马，摘录如下。

「笑傲江湖」戴头罩由何泽尧跳两段，聚精会神走势爽劲有力，马身实净持续见好。「冲上云霄」副练跳一段，身光颈靓外观好睇，跳来清风送爽，惹人好感。

「拉合尔」霍宏声跳两段，气宇轩昂不急不抢，落脚轻快流畅，观感不俗。

「状元及第」戴眼罩由助手跳两段，肯走唔懒散，火气比之前好，有起色。

「竞骏飞翔」戴眼罩及头罩由助手跳一段，缰口转好再无人马角力，大旧饭亦不论尽，有进步。「巴闭佬」戴头罩由艾兆礼跳两段，展步开扬劲度增强，要挑剔系仍有点心急。

「不同世界」何泽尧跳两段，神采奕奕步稳有力，毛色复现光泽，有好感。

「欧洲传奇」班德礼跳两段，神闲气定步顺轻巧，力度不错，状态一直见好。「龙傲绫罗」戴头罩由何泽尧跳两段，毛色愈见润泽，出脚够爽够劲，进度好。

快活英雄状态长勇

「陆小凤」纪仁安跳两段，细细只马身结实，火力不俗，具备争胜水准。

「快活英雄」戴头罩由艾道拿跳一段，从容走过，马身保持悦目，火力有余，状态长勇。「时尚欢欣」戴头罩由助手跳两段，惯例竖尾走，生猛火气好，中年马乃好现象。

「巧眼光」助手跳两段，一贯头岳岳，但口劲无咁重，大马又够轻身，仗比仗好。「上巿魅力」戴眼罩及头罩由助手跳一段，有番坠手感神态活跃，马身够壮毛色悦目，状态已起。

「运高八斗」戴头罩由助手跳两段，马身饱满毛色立立靓，神色甚佳老当益壮。「喜尊龙」戴头罩由助手草地跳两段，从容走过，比起之前更淡定，当锐马正处大熟大勇。

「大番薯」助手草地跳两段，神色不错火气好，身壮毛色靓，勇态保持。

「哥伦布」艾兆礼草地跳两段，劲之余唔心急，末段冲刺凌厉，上火上力。

兆文