内圈捕影│「志满同行」步挺开扬

晨操动态
更新时间：08:44 2025-12-05 HKT
发布时间：08:44 2025-12-05 HKT

由于大多周日战驹都在大圈最后试跑，故昨朝到内圈出试马不太多。
  「骏步腾飞」助手踱两圈，充满朝气出步轻爽，神态活泼力度足，开气上力重现勇态。「马力」助手踱一圈，一贯重口跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，近况回勇极惹好感。「凯明神驹」助手踱两圈，神情专注目光如炬，神色活跃火气旺盛，胜后再进一步。
  「志满同行」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，姿态从容毛色油润，伤愈操足醒神。 「运来伍宝」助手踱两圈，目光锐利神生步爽，外观对办身壮色润，正值勇境。「非凡时刻」助手踱一圈，步姿爽朗有弹力，神情专注马身好靓，具备争胜水准。
  「谦谦君子」助手踱两圈，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，能力平平凡但好弗。「大利好运」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，力度既好展现活力，重拾最佳勇态。
  「皇金合」助手踱两圈，愈见放松，情绪不断改善，神采奕奕气宇轩昂，更胜前时。 「超风速」助手踱一圈，双目有神展现朝气，马身粗壮肌肉结实，毛水鲜明润泽，转仓操足大有转机。

