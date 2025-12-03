内圈捕影│「自强不息」运步如轮

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「自强不息」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，操足整装待发。「运高八斗」助手踱一圈，马身一贯胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势够硬净，论态极之出色。

「开心五月」助手踱一圈，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，马身一直保持札实，朝气勃勃勇况依然。「坚有利」助手踱两圈，全程担高头走好神气，步顺力雄火气充裕，灰马身好壮，气势正盛佳态保持。

「龙傲绫罗」助手踱一圈，从容完成整个过程，神态集中愈见放松，双目有神身靓步爽，进度理想。「火神神乐」助手踱一圈，试来轻描淡写，神采奕奕展现暗火，马身仍壮步挺有力，胜后未见低落。

大数据神态轩昂

「大数据」跨步开扬力度不俗，精神奕奕全面回勇。

「首饰悟空」助手踱一圈，大大步姿态轻松，马身收壮再无肥态，毛色比前润泽，开气上力勇况冒升。「大数据」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度不俗，精神奕奕全面回勇。

「飞云」助手踱两圈，走势畅顺轻描淡写，身壮步挺火气又够，气宇轩昂神采奕奕，佳态保持有余。「上市魅力」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身比前实净，神态对办火气提升，久沉马重新振作。

谢锋