晨光追击│「大利好运」步稳力足

大多马匹留待明朝试跑，今朝出跳马并非太多，场面较冷清，现将操练报导过程如下。

「翘峰」戴头罩由田泰安跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润朝气勃勃。「星光快驱」拍「怡昌奇兵」跳一段，同样助手，前驹神情专注步伐稳健，力度愈见提升不断转好，后驹观感亦不差，落脚轻快，灰马身够结实。

「大利好运」戴眼罩及头罩由助手跳两段，步稳力足火气唔差，神态回旺身胀卜卜，蓄势待发。「超风速」戴头罩由希威森跳两段，大步顺走力度唔错，马身养得驷正，不过气势可再好啲。

「开心三多」戴头罩由田泰安跳两段，出脚爽劲有力，过终点后余势尚可，弱马持续操得好事。「赤风骊」戴眼罩及头罩由助手跳两段，出脚仲系好笨重，而且周身郁，懒性又重。

凯明神驹四蹄尽展

「凯明神驹」潘顿跳三段，走势硬净劲度充沛，四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。「马力」戴头罩由助手跳两段，重口马捉实侧住头走，神态可以力度不弱，观感胜前。

「志满同行」戴头罩由奥尔民跳两段，操控得好唔急口，马身够壮毛色又靓，伤愈醒神。「升泷驹」戴头罩由田泰安跳两段，展步流畅神态畅旺，皮光肉滑马身札实，未见低落。

「飞马座」蔡明绍跳两段，按住顺走尚算轻松，身亦够粗壮，但神色有点淡。「幻影旋风」戴眼罩及头罩由助手拍「永胜金驹」跳两段，有一股蛮劲，但过完终点迅即力弱，神色淡无进展。

「皇金合」戴头罩由助手拍「劲爽」跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲身又够壮，踏上正轨。「星火燎原」戴头罩由助手拍「暴风之子」跳两段，神情集中步伐轻快，毛色有光泽，状态依然理想。

兆文

