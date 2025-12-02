Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「南区旺」正值勇境

晨操动态
更新时间：15:00 2025-12-02 HKT
发布时间：15:00 2025-12-02 HKT

大多战驹今朝均到内圈加课，勇马甚多，精彩镜头一个接一个。

「南区旺」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，正值勇境精力旺盛。「十力」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺火力唔错，马身愈收愈札实，大有进步开始入局。

「坚多福」助手踱一圈，唔急唔抢口劲收敛不少，身仍壮步轻爽，神态活泼力度充裕，打仔马长期见好。「皇帝英豪」助手踱一圈，走势硬朗神态活跃，有火有力朝气勃勃，马到壮到不得了，勇态保持有余。

祥胜力驹步履轻盈

「祥胜力驹」 马身实净毛色复现光泽，去番最弗时。
「祥胜力驹」 马身实净毛色复现光泽，去番最弗时。

「踏雪寻梅」助手踱一圈，愈见收敛神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦收得好壮，进度一日千里。「祥胜力驹」助手踱一圈，试来轻描淡写，步履轻盈又够爽劲，马身实净毛色复现光泽，去番最弗时。

「星月飞云」助手踱一圈，唔急唔抢试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身收靓无肥态，伤愈操足对办。「春风万里」黄智弘踱两圈，神色好过之前，火气亦然，马身结实毛色油润，步挺轻巧有活力，有好感。

「盈益善」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳健劲力不俗，神采奕奕充满朝气。「型到爆」助手踱一圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又够薄皮，近况出色吸引不已。

谢锋
 

