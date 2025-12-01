内圈捕影│「胜万金」神色活跃

今朝有甚多战驹到内圈出试，勇马比比皆是，极多精彩镜头。

「胜万金」助手踱两圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神色活跃暗火展现，状态未见走样。「龙文鞭影」助手踱两圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，外观依然省镜，勇况丝毫未见低落。

「明天更好」助手踱两圈，神色好过之前，火气亦然，马身实净毛色油润，步挺轻爽有活力，大有进展。「渡月桥」助手踱两圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，持续勇锐朝气勃勃。

「加州得力」助手踱两圈，姿态爽朗有弹力，毛色复现光泽，神色亦转好，马身壮健，久沉马有转机。「八骏笑升」助手踱两圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺力度充裕，马身保持饱满，去番最佳时候。

开心马全面回勇

「开心马」充满活力好生猛，毛色润泽双目有神。

「开心马」副练踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色润泽双目有神，全面回勇上佳水准。「步风雷」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火力既好展现活力，论态一直出色。

「快乐宝宝」助手踱一圈，急步走过喘气声唔大，步顺有力神态畅旺，肌肉结实毛色靓，正值勇境。「快路」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快弹力十足，力度比之前好得多，热身足够勇况重现。

谢锋