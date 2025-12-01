晨光追击│「维港激流」步挺力劲

今朝出跳的参战马并非太多，亦好少弗马，场面较冷清，现将操练报导过程如下。

「翼羽阳明」戴眼罩及头罩由何泽尧跳三段，步稳力足火气唔差，身靓好薄皮，勇熟程度再进一步。「维港激流」戴头罩由纪仁安跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲身又够壮，去番最佳时候。

「春风万里」戴头罩由黄智弘跳三段，洒开大步冲刺，劲度十足有火有力，甚有好感。「幸运同行」戴眼罩及头罩由助手拍「精算激流」跳两段，惯例跟住走，走过情绪集中，落脚爽朗有力，饶具朝气。

跑得好快正值勇境

「跑得好快」落脚整齐有力，马身做得好靓。

「跑得好快」戴头罩由助手跳一段，落脚整齐有力，马身做得好靓，最近试闸好正值勇境。「坚多福」戴头罩由助手跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，更吸引愈见放松。

「久久为攻」布文跳两段，大步顺走力度唔错，皮光肉滑马身札实，老马保养好。「泰泰精神」戴头罩由助手跳两段，出脚爽劲有力，过终点后余势尚可，一直在争胜水准。

「十力」助手拍「包装旋风」班德礼跳两段，同样戴头罩，前驹拍住走唔懒散，展步流畅，劲力好咗好多，后驹条颈有番力，马身够饱满，有起色。「勇敢孖宝」戴头罩由何泽尧跳两段，劲度仍未够，尚要步紧紧，毫无好感。

「神煞金刚」戴头罩由班德礼跳两段，仲系重身劲度平平，毛色未算靓，顶多七成马。「贤心星」戴头罩由助手草地跳两段，外观相当企理，落脚整齐有力，且愈走愈劲好火气。

「精彩骏将」戴头罩由助手草地跳两段，展步流畅神态畅旺，皮光肉滑马身札实，伤愈醒神。「心里有数」杜苑欣草地跳两段，带点均速但过步畅顺，力度不弱身够实净，观感讨好。

兆文