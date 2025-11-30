晨光追击│ 「泷泽飞驹」弗到漏油

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马均试跑，现将操练过程报道如下。

「快路」戴眼罩及头罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润观感胜前。

「泷泽飞驹」戴头罩由希威森跳两段，威风凛凛充满朝气，神态生猛弗到漏油，完全唔似老马。

「明天更好」戴头罩由霍宏声跳两段，畀佢走反应好，直路开出快时间，唔再重身进步上力。

「步风雷」戴头罩由助手跳两段，步爽双目有神，身壮好实净，毛色悦目，弗到震。

「竣诚驹」钟易礼跳两段，大步顺走力度唔错，多跑下马身唔瘦，火气又好论态极佳。

「龙文鞭影」戴头罩由助手跳两段，清风送爽完成，火猛力足，身壮毛色悦目，近况无低落。

「踏雪寻梅」韦达拍「绽放的心」助手跳两段，戴面箍走来规矩得多，走来无再岳头岳脑，马身又靓又实净，状态有进展。

「骏马之宝」戴头罩由梁家俊跳两段，马身靓呈现线条美，神态活跃朝气旺盛，具备争胜水准。

「骏马之宝」戴头罩由梁家俊跳两段，马身靓呈现线条美，神态活跃朝气旺盛，具备争胜水准。

「妙算奇胜」戴眼罩由希威森跳三段，出脚爽劲有力，过终点后余势尚可，神色甚佳有进展。

「快乐宝宝」戴眼罩及头罩由助手跳三段，跑规改善了，再无头拧拧，神色吸引力度增强，踏上正轨。

「加州本事」拍「传承效应」跳两段，同样戴眼罩及助手试，前驹马身好靓毛色润泽，步稳有力，火气又好；后驹亦有进步，力度提升且出脚顺畅，毛色唔再淡色。

「型到爆」戴眼罩由助手跳一段，重口马捉实侧住头走，神生步爽冲刺好劲，佳态保持有余。

「有你有我」戴眼罩及头罩由助手跳两段，神情专注步伐稳健，但火气未算最好，同赢马时相比仍有一段距离，尚要多加打磨。

兆文