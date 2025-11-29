Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「俏眼光」有进无退

晨操动态
更新时间：15:00 2025-11-29 HKT
发布时间：15:00 2025-11-29 HKT

大多战驹今朝均到内圈加课，勇马甚多，精彩镜头一个接一个。

「俏眼光」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退精力旺盛。「肥仔精神」助手踱一圈，有番活跃感神态生猛，落脚富弹力，肌肉结实又够薄皮，去番最佳时候。

「五福星」助手踱一圈，试来精神爽利，神情专注目光如炬，步顺轻快弹力唔错，能力不高但状态好弗。「勇者无敌」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，神态活跃力度好，操足而临进度出色。

「黄金骑士」助手踱一圈，愈见收敛表现淡定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身收得更靓更实，不断进步。「天天耍乐」助手踱一圈，惯性抢口要紧缰捉实，火力未减马身仍壮，毛色油润有光泽，勇况保持。

「平凡骑士」助手踱两圈，淡淡定充满朝气，身好靓步轻爽，神态活泼力度充裕，抖够操足吸引不已。「年少多好」助手踱一圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态活泼，马身极壮又够薄皮，打仔马长期勇锐。

金金小子神生步爽

「金金小子」双耳烔烔目光锐利，勇况有增无减。
「金金小子」双耳烔烔目光锐利，勇况有增无减。

「金金小子」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，马身饱满无瘦，勇况有增无减。「八仟财升」助手踱一圈，步姿爽朗有弹力，毛色润泽相当省镜，神色亦转好，朝气勃勃正值勇境。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
社会
21小时前
02:28
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至128死83伤 150人仍失联 44死者遗体有待辨认
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛｜Juicy叮
时事热话
8小时前
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》捐款热线筹得善款全数支援宏福苑火灾灾民
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》捐款热线筹得善款全数支援宏福苑火灾灾民
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
影视圈
3小时前
大埔宏福苑五级火︳救恩书院学生不幸离世 学校启动危机处理机制取消考试
亲子
7小时前
大埔宏福苑五级火｜生日前夕遭逢巨变 DSE考生忆逃生路5分钟被火吞噬 难舍同校生火海中离世
大埔宏福苑五级火｜生日前夕遭逢巨变 DSE考生忆逃生路5分钟被火吞噬 难舍同校生火海中离世
社会
4小时前
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
影视圈
11小时前
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
影视圈
10小时前
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契｜Juicy叮
时事热话
4小时前