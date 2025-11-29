内圈捕影│「俏眼光」有进无退

大多战驹今朝均到内圈加课，勇马甚多，精彩镜头一个接一个。

「俏眼光」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退精力旺盛。「肥仔精神」助手踱一圈，有番活跃感神态生猛，落脚富弹力，肌肉结实又够薄皮，去番最佳时候。

「五福星」助手踱一圈，试来精神爽利，神情专注目光如炬，步顺轻快弹力唔错，能力不高但状态好弗。「勇者无敌」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，神态活跃力度好，操足而临进度出色。

「黄金骑士」助手踱一圈，愈见收敛表现淡定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身收得更靓更实，不断进步。「天天耍乐」助手踱一圈，惯性抢口要紧缰捉实，火力未减马身仍壮，毛色油润有光泽，勇况保持。

「平凡骑士」助手踱两圈，淡淡定充满朝气，身好靓步轻爽，神态活泼力度充裕，抖够操足吸引不已。「年少多好」助手踱一圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态活泼，马身极壮又够薄皮，打仔马长期勇锐。

金金小子神生步爽

「金金小子」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，马身饱满无瘦，勇况有增无减。「八仟财升」助手踱一圈，步姿爽朗有弹力，毛色润泽相当省镜，神色亦转好，朝气勃勃正值勇境。

谢锋