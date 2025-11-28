Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「竞骏天下」蓄势待发

晨操动态
今朝内圈尚算热闹，亦有不少勇马，现将操练报导如下。

「醒目高球」助手踱一圈，虽然拂尾但集中，高大威猛外观好睇，毛色立令马身好壮，进度好上火上力。「竞骏天下」助手踱一圈，惯例头岳岳，论态极之出色，步履轻盈又够爽劲，身壮实净，操足蓄势待发。

「雷神太保」助手踱两圈，一贯抢口，要紧缰捉到实，马身保持壮健，神生步爽火气未减，锐气正盛。「团结勇士」助手踱一圈，愈见收敛神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，身靓毛色展现光泽，具备争胜水准。

「荣耀掌星」助手踱一圈，愈见放松，情绪不断改善，神色活跃出脚爽劲，马身亦靓过之前，相当醒神。「表之极光」副练踱一圈，充满了气势，全程岳高头走神态威武，身喼得壮外观好睇，有进无退好吸引。

颜色之皇呈现暗火

「颜色之皇」大大步从容走过，比起之前更锐利。
「颜色之皇」大大步从容走过，比起之前更锐利。

「仁心星」助手踱两圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神态对办力度不俗，打仔马长期咁弗。「颜色之皇」助手踱一圈，大大步从容走过，神态集中呈现暗火，马身靓有条线美，比起之前更锐利。

「星运传奇」助手踱两圈，全程试来充满活力，扎扎跳心景开朗，神色吸引外观靓绝，更进一步。「开心三宝」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺马身好靓，毛色油润朝气勃勃，胜后更进。

谢锋

