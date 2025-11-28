Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「平凡骑士」弗到漏油

更新时间：15:00 2025-11-28 HKT
发布时间：15:00 2025-11-28 HKT

今朝晨课尚算热闹，仍有不少参战马出跳，当中更不乏勇马，现将操练报道过程如下。

「瑶瑶日上」戴头罩由助手跳一段，岳高头走神气十足，落脚点地无声，有进无退气势正盛。「平凡骑士」戴头罩由助手跳三段，聚精会神轻松完成，神生步爽力度贯注，马身又靓弗到漏油。

「行运加持」戴头罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，马身收靓实净，进度出色。「时尚风趣」戴头罩由助手跳两段，快开起劲，翻步急密且劲度十足，火气有增无减，弗到震。

「大千雄心」黄智弘跳三段，外观好靓，马身胀卜卜，毛色亦乌卒卒，神态活跃充满好感。「睿盛人生」戴头罩由麦道朗跳两段，表现淡定试得好，走势甚爽步顺畅，马身靓展现线条美。

「遥遥领先」戴头罩由潘顿跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，精神爽利，双目有神，长期呈勇。「进傲星」麦道朗跳一段，按住顺走姿态轻松，毛色金光闪闪，身壮唔瘦，步爽充满弹力。

「金狮大侠」助手跳一段，戴头罩及鼻箍，操控得好唔急口，身已收壮冇肥态，神色亦对办，进度好。「添喜运」戴头罩由助手拍「极光之子」跳两段，拍住走含枚俯首，落脚稳力贯注，毛色比前更润泽，正值勇境。

精英雄心态况勇锐

「精英雄心」四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势。
「精英雄心」四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势。

「精英雄心」戴头罩由希威森跳三段，四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势，灰马身好壮，态况勇锐。「太阳勇士」戴头罩由助手跳一段，扣住而驰心火涌现，走势硬朗力度未减半分，马身又喼得靓。

「川河石驹」助手跳三段，一直竖尾，但健步如飞出脚凶狠，身实净力唔错，进度理想。「小皇爷」周俊乐跳两段，大步顺走力度不弱，马身扎实，毛色有光泽，观感不差。

兆文

