内圈捕影│「瑶瑶日上」弗到漏油

由于大多周日战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试不太多。

「英雄豪杰」助手踱一圈，淡淡定朝气勃勃，神态活泼力度充足，比起上仗更加吸引。「精英雄心」助手踱两圈，灰马身壮到不得了，目光锐利神生步爽，充满朝气论态极佳。「金金小子」助手踱一圈，步履轻盈爽劲，大半程抬高头走，充满朝气精神爽利。

「川河动驹」助手踱两圈，惯性抢口要紧缰捉实，火力未减神态活泼，正值勇境体力充沛。「火悟空」助手踱两圈，神态活泼活力充沛，马身靓皮光肉滑，有进无退锐气正盛。 「佳佳友」助手踱一圈，不慌不忙熟如旧马，马身一早做得好靓，走势熟练进度出色。「瑶瑶日上」助手踱两圈，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，有进无退弗到漏油。

「爆出美丽」助手踱两圈，步挺开扬贯注力足，姿态从容马身壮健，展现朝气甚惹好感。「金钻精灵」助手踱一圈，松完成步顺爽劲，神态畅旺火气充裕，马身饱满无瘦，具备争胜水准。「平凡骑士」助手踱两圈，步姿爽朗有弹力，毛色充满光泽，马身好靓相当结实，唞够操足仍在勇境。

