Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「瑶瑶日上」弗到漏油

晨操动态
更新时间：09:15 2025-11-28 HKT
发布时间：00:37 2025-11-28 HKT

  由于大多周日战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试不太多。
  「英雄豪杰」助手踱一圈，淡淡定朝气勃勃，神态活泼力度充足，比起上仗更加吸引。「精英雄心」助手踱两圈，灰马身壮到不得了，目光锐利神生步爽，充满朝气论态极佳。「金金小子」助手踱一圈，步履轻盈爽劲，大半程抬高头走，充满朝气精神爽利。
  「川河动驹」助手踱两圈，惯性抢口要紧缰捉实，火力未减神态活泼，正值勇境体力充沛。「火悟空」助手踱两圈，神态活泼活力充沛，马身靓皮光肉滑，有进无退锐气正盛。 「佳佳友」助手踱一圈，不慌不忙熟如旧马，马身一早做得好靓，走势熟练进度出色。「瑶瑶日上」助手踱两圈，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，有进无退弗到漏油。
  「爆出美丽」助手踱两圈，步挺开扬贯注力足，姿态从容马身壮健，展现朝气甚惹好感。「金钻精灵」助手踱一圈，松完成步顺爽劲，神态畅旺火气充裕，马身饱满无瘦，具备争胜水准。「平凡骑士」助手踱两圈，步姿爽朗有弹力，毛色充满光泽，马身好靓相当结实，唞够操足仍在勇境。

谢锋 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
01:07
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」已联系法团及客户
股市
20分钟前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
01:17
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
01:35
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
社会
5小时前
2017伦敦住宅Grenfell Tower大火。 美联社
大埔宏福苑五级火｜2017伦敦住宅大火类同 专家分析细说应变知识
即时国际
7小时前
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
影视圈
7小时前
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感激救命之恩 网民致敬：无名英雄｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
医生教室
4小时前