晨光追击│「机械之星」神情专注

今朝出跳的参战马并非太多，弗马相对甚少，同时极少骑师到场，场面冷清，现将操练报导过程如下。

「元朗精英」戴头罩由杜苑欣跳两段，出脚爽劲有力，过终点后余势尚可，马身实净，具备争胜水准。「机械之星」戴头罩由周俊乐跳两段，试来不徐不疾，既收敛又神情专注，外观对办身色皆靓。

「机械骑士」戴头罩由杜苑欣跳两段，含枚俯首神情专注，落脚稳劲力贯注，毛色润泽，更重要有番啖火。「陶梦成真」田泰安拍「艾彼奥」助手跳两段，同样戴头罩，前驹落脚整齐有力，马身收得靓，走势爽朗进度出色，后驹肯转脚力唔错，不过火气未见上扬，不过不失。

「天天耍乐」戴头罩由助手跳两段，重口马捉实侧住头走，神态生猛火力未减，喼到上佳水准。「潮州精神」戴头罩由杜苑欣跳两段，晨课向来内敛，论态仍在理想水平，够轻身步顺力度不弱。

「精彩福星」戴头罩由希威森跳一段，精神奕奕饶具朝气，步挺力度充沛，毛色靓马身胀卜卜。「银腾」戴头罩由田泰安拍「盈利宝马」跳三段，追上好反应，四蹄尽展冲刺，身肌粗壮力充裕，论态出色。「金金小子」戴头罩由潘顿跳两段，展步流畅神态畅旺，皮光肉滑马身札实，落脚轻巧又有弹力。

凯旋升火猛坠手

「英雄豪杰」戴头罩由杜苑欣跳两段，带点均速但过步畅顺，神采奕奕呈现朝气，老当益壮保养好。「凯旋升」戴头罩由助手跳两段，神情集中步伐轻快，火猛坠手，毛色有光泽，确认去番最佳时候。

「杰出汉子」戴头罩由助手跳两段，神色无咁淡，力度亦不俗，状态复勇八九。「巴闭哥」戴头罩由奥尔民拍伴跳马跳两段，平稳走过尚算称职，不过火气好一般，亦差点劲势。

兆文