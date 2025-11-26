Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「翠红」神生步爽

晨操动态
更新时间：15:30 2025-11-26 HKT
发布时间：15:30 2025-11-26 HKT

大多参战马今朝到内圈出试，有甚多勇马出现，现将操练报导如下。

「翠红」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，有进无退佳态洋溢。「康乐高球」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身好壮全身肌肉，神态活跃充满朝气。

「金创福威」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，坠手暗火展现，胜后操足更进一步。「乐胜天下」助手踱一圈，依旧身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，论态极之出色。

「满心星」黄智弘踱两圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，马身保持壮健，打仔马长期呈勇。「常尝发财」助手踱一圈，气宇轩昂试得淡定，马身仍靓好实净，毛色油润悦目，朝气勃勃保持勇态。

五福星神情专注

「五福星」神态生猛火气仍盛，状态长期锐利。

「快乐高球」助手踱一圈，神态甚轻松，落脚轻巧富弹力，肌肉结实外观对办，抖够辣操上佳水准。「五福星」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神态生猛火气仍盛，状态长期锐利。

「黄金骑士」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身更壮更札实，火力有增无减，持续进步正值勇境。「美神来」助手踱一圈，马身好粗壮，充满了线条美，步挺力劲弹力又够，火气不弱，勇态保持有余。

谢锋

大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
