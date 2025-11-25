Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「祥龙驹」走势硬朗

晨操动态
更新时间：15:16 2025-11-25 HKT
发布时间：15:16 2025-11-25 HKT

大多参战马今朝到内圈出试，有甚多勇马出现，现将操练报导如下。

「欢乐飞驹」助手踱一圈，情绪安稳好专注，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，马身粗壮外观讨好。「快乐老挝」副练踱一圈，口劲唔好且躁火，头岳岳唔介意，论态在上佳水准，身壮力健走势硬朗。

「智胜攻略」助手踱一圈，马身好靓胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势爽朗，神态回旺重现勇态。「祥龙驹」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色油润，正值勇境体力充裕。

「多利神驹」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好实净，双目有神力度充裕，一直在上佳水准。「花好月盈」助手踱一圈，精神奕奕目光锐利，步挺爽劲力度充足，马身壮到不得了，佳态保持有余。

劲进驹佳态保持

「劲进驹」沿途捉到实心火旺盛，谷起鸡公颈好醒神。
「劲进驹」沿途捉到实心火旺盛，谷起鸡公颈好醒神。

「佳福驹」何泽尧踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓力度充足，毛色立立令充满光泽。「劲进驹」助手踱一圈，有少少急口，沿途捉到实心火旺盛，谷起鸡公颈好醒神，走势爽劲佳态保持。

「安康万里」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬有力，毛色悦目依然省镜。「康昌之星」助手踱一圈，运步如轮神态昂扬，力度充足暗火涌现，灰马身壮全身肌肉，近况极出色。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
8小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
影视圈
7小时前