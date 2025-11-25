内圈捕影│「祥龙驹」走势硬朗

大多参战马今朝到内圈出试，有甚多勇马出现，现将操练报导如下。

「欢乐飞驹」助手踱一圈，情绪安稳好专注，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，马身粗壮外观讨好。「快乐老挝」副练踱一圈，口劲唔好且躁火，头岳岳唔介意，论态在上佳水准，身壮力健走势硬朗。

「智胜攻略」助手踱一圈，马身好靓胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势爽朗，神态回旺重现勇态。「祥龙驹」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色油润，正值勇境体力充裕。

「多利神驹」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好实净，双目有神力度充裕，一直在上佳水准。「花好月盈」助手踱一圈，精神奕奕目光锐利，步挺爽劲力度充足，马身壮到不得了，佳态保持有余。

劲进驹佳态保持

「劲进驹」沿途捉到实心火旺盛，谷起鸡公颈好醒神。

「佳福驹」何泽尧踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓力度充足，毛色立立令充满光泽。「劲进驹」助手踱一圈，有少少急口，沿途捉到实心火旺盛，谷起鸡公颈好醒神，走势爽劲佳态保持。

「安康万里」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬有力，毛色悦目依然省镜。「康昌之星」助手踱一圈，运步如轮神态昂扬，力度充足暗火涌现，灰马身壮全身肌肉，近况极出色。

谢锋