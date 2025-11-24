沙田早晨│「有财有势」老蔡急住问

「有财有势」上季尾转战谷草一哩交出两W，今季两次出争这路程并全数上名，再次显示路有专长，亦足证老而弥坚，今番重游旧地又要看好，尤其昨今朝出跳蔡约翰一贯走去公众席睇马，最特别当「有财有势」出跳完毕，即向副练追时间，而这个举动过往甚少出现。

康昌之星骑练倾好耐

今朝霍宏声为「康昌之星」出跳。

「祝愿」刚战大热无功而返，失望当然失望，安慰是只跑二级赛，三周后先至上演首本戏，廖康铭同霍宏声亦未有耿耿于怀，今朝一再出双入对，并多次笑笑口密斟，而声仔为「康昌之星」出跳之后他们倾得更耐，加上此驹系声仔首匹出试马，绝对有睇高一线必要。

电玩精英安仔揾航哥

今朝田泰安亲身试跑「电玩精英」。

韦达上季有多驹转仓后交出佳绩，包括「幸运星球」和「富国兄弟」极速赢马，「三江飞轮」季尾更来个三连胜，而后两驹同样转到叶厩，所以今季又有匹「电玩精英」必要留意，尤其今次加罩来者不善，再睇今朝田泰安亲身试跑，课后并揾航哥倾谈足以显示一切。

安康万里阿泽决心大

何泽尧今朝踏正六点就出现试「安康万里」。

何泽尧同周俊乐力争骑师邀请赛一个席位，近期竞争份外激烈，正如刚战就各赢一场，来到埋单计数最后一战，今次赛事当然全力尽拚，尤其阿泽加倍积极，向来六点半后先至现身晨课操马，今朝却一反常态，踏正六点就出现试「安康万里」，同时显示对此驹重视程度。

可期而遇辉哥落隧道

今朝辉哥课后落隧道接「可期而遇」。

刚战练马王热门系蔡约翰同希斯，结果却由姚本辉以黑马身份胜出，亦尽显辉哥练马功力，今次姚厩出马六匹不乏争胜分子，表表者有「可期而遇」，讲今季赛绩并非突出，不过落在弱组已够赢有余，最重要今朝出跳抢走起劲，而辉哥课后落隧道接马更镜头瞩目。

方仔亲为一对马拍片

今朝方嘉柏留守栏边睇实一对五班马「飞云」同「朗日雪峰」走势，更用手机拍低出跳过程。

谷草是方嘉柏主场，今季已取得十W，排在练马师榜第一位，今战能否再添进帐要跑过至知，不过一对五班马「飞云」同「朗日雪峰」今朝齐齐拍跳，就见到方嘉柏紧张到痹，出跳时留守栏边睇实走势，同时更用手机拍低出跳过程，仲要不久后即睇番影片急住回顾。