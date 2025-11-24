内圈捕影│「轻功猛男」步顺力足

大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个。

「轻功猛男」助手踱两圈，步顺力足又够劲度，马身壮得很，毛色油润有光泽，持续态勇未见走样。「莲冠皇」助手踱两圈，以轻松姿态完成，步挺贯注力度充足，细马身依旧粗壮，朝气勃勃勇况依然。

「金运来」助手踱一圈，全程担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，马身喼得靓，比起上仗更锐利。「官金骐」副练踱一圈，从容完成整个过程，神态集中呈现朝气，力度未减马身壮健，佳态保持有余。

「祥龙驹」助手踱一圈，落脚轻巧富弹力，肌肉结实毛色润泽，火气持续见好，正值勇境体力充裕。「奋斗辉煌」助手踱两圈，步伐稳健力度足够，身靓有条线美，神色活跃展现朝气，去番最佳时候。

快马加鞭力度充沛

「快马加鞭」步挺顺畅，上佳水准无疲态。

「多利神驹」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快力度又够，马身保持壮健，一直见好朝气旺盛。「快马加鞭」助手踱两圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，上佳水准无疲态。

「快乐老挝」助手踱一圈，全程抢走心火涌现，身壮健毛色靓，双目炯炯有神，弗到漏油誉满栏边。「蜜蜜送」助手踱两圈，气宇轩昂试得淡定，马身更靓更实净，毛色油润悦目，有火有力锋芒毕露。

谢锋