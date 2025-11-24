Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「康昌之星」劲度十足

晨操动态
更新时间：15:00 2025-11-24 HKT
发布时间：15:00 2025-11-24 HKT

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「可期而遇」戴眼罩由助手跳两段，前边有马特别肯走，有火有力，要弹系较迟转脚。「决一剑」戴眼罩由霍宏声拍「明月清风」跳两段，拍住走展现斗心，神生力足有活力，具备争胜水准。

「电玩精英」戴眼罩由田泰安跳两段，起步时颇扭计，走顺了无问题，神态尚可。「超劲火力」戴眼罩由助手跳两段，有番坠手感好现象，神色亦无咁淡，有起色。

「乘数表」戴头罩由周俊乐跳两段，唔急唔抢情绪转好，马身收壮，进度相当不俗。「康昌之星」戴头罩由霍宏声跳三段，洒开大步冲刺，劲度十足有火有力，朝气勃勃甚有好感。

「天星」戴眼罩及头罩由助手跳一段，威风凛凛充满霸气，予人一见倾心之感，比起上仗更锐利。「安康万里」戴头罩由何泽尧跳两段，清风送爽完成，身喼得靓毛色悦目，佳态保持有余。

「有财有势」戴头罩由助手跳两段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，正值勇境。「禾道威」戴头罩由助手跳一段，缰口转好再无人马角力，马身胀卜卜，毛色充满光泽。

中国心争胜水准

「中国心」戴头罩由助手跳一段，好坠手火气好，翻步急劲有力，进度转好，具备争胜水准。「怡昌精神」麦道朗草地跳两段，按住顺走姿态轻松，毛色金光闪闪，身壮唔瘦，依然勇锐。

「客家之光」布文草地跳两段，愈走愈起劲，角逐兴趣甚浓，火旺神生持续态勇，气势旺盛。「香港神驹」潘明辉草地跳两段，走至中段加快步伐，反应可以，细马身扎实。

「有鸿利」助手拍「包装明将」弹草闸，「有鸿利」坠手生猛番，老马有火好现象，而且唔重身。

兆文

