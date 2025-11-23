Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「飞云」过步轻爽

晨操动态
更新时间：15:30 2025-11-23 HKT
发布时间：15:30 2025-11-23 HKT

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报道如下。

「飞云」助手踱两圈，小心按实顺走，身够壮毛色油润，过步轻爽力度亦够，论态一直在上佳水平。「客家之光」助手踱一圈，大步顺走气宇轩昂，马身扎实毛色油润，神采奕奕充满朝气，愈赢愈醒。

「怡昌精神」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，身色皆靓朝气勃勃，弱马持续操得是好事。「天星」助手踱一圈，目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，早前试闸有进无退。

「凝妙星」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身收得壮，神色甚佳走势爽朗，热身足够勇况已备。「超胜无敌」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身扎实毛色悦目，观感更胜上仗。

金运来神色畅旺

「金运来」暗火展现身又靓，重现勇态朝气旺盛。
「金运来」暗火展现身又靓，重现勇态朝气旺盛。

「金运来」助手踱一圈，步密密轻松完成，步顺爽劲神色畅旺，暗火展现身又靓，重现勇态朝气旺盛。「荃程路通」助手踱一圈，无时无刻想抢住，心火旺盛但无汗湿，马身靓神态昂扬，早前试闸亦出色。

「决一剑」助手踱一圈，马身壮健胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐又够硬朗，神采奕奕极具好感。「禾道威」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走，身壮力足，佳态洋溢人见人赞。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」留巨业传承 陈家强接任公司主席
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」留巨业传承 陈家强接任公司主席
商业创科
38分钟前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
15小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
11小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
沈嘉伟家族联姻 豪门世纪婚礼巨星云集 梁朝伟、刘嘉玲、邱淑贞、关之琳同场超震撼
沈嘉伟家族联姻 豪门世纪婚礼巨星云集 梁朝伟、刘嘉玲、邱淑贞、关之琳同场超震撼
影视圈
12小时前