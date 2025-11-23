内圈捕影│「飞云」过步轻爽

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报道如下。

「飞云」助手踱两圈，小心按实顺走，身够壮毛色油润，过步轻爽力度亦够，论态一直在上佳水平。「客家之光」助手踱一圈，大步顺走气宇轩昂，马身扎实毛色油润，神采奕奕充满朝气，愈赢愈醒。

「怡昌精神」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，身色皆靓朝气勃勃，弱马持续操得是好事。「天星」助手踱一圈，目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，早前试闸有进无退。

「凝妙星」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身收得壮，神色甚佳走势爽朗，热身足够勇况已备。「超胜无敌」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身扎实毛色悦目，观感更胜上仗。

金运来神色畅旺

「金运来」助手踱一圈，步密密轻松完成，步顺爽劲神色畅旺，暗火展现身又靓，重现勇态朝气旺盛。「荃程路通」助手踱一圈，无时无刻想抢住，心火旺盛但无汗湿，马身靓神态昂扬，早前试闸亦出色。

「决一剑」助手踱一圈，马身壮健胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐又够硬朗，神采奕奕极具好感。「禾道威」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走，身壮力足，佳态洋溢人见人赞。

谢锋