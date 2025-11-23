Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「自动自觉」火猛力足

晨操动态
更新时间：15:00 2025-11-23 HKT
发布时间：15:00 2025-11-23 HKT

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报道如下。

「快乐老挝」戴头罩由副练跳两段，有一股蛮劲好火好力，外观省镜全身肌肉，弗到不得了。「架势奇爸」戴头罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲外观又靓，老而弥坚好勇猛。

「自动自觉」戴头罩由助手跳两段，清风送爽完成，火猛力足毛色悦目，胜后更进一步。「大千绝尘」戴头罩由助手跳一段，前脚开得阔够直，后腿推动力强，进步且状态不断冒升。

「凯明神驹」戴头罩由助手跳三段，出脚爽朗有力，过终点后余势又劲，灰马身又够扎实。「将义」戴头罩由助手跳两段，按住顺走姿态轻松，落脚轻快流畅，细马喼到身壮，无走样。

「熊当当」助手跳一段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲，马身胀卜卜，正值勇境。「祥龙驹」戴头罩由助手跳两段，愈走愈起劲，角逐兴趣甚浓，火旺神生持续态勇。

「奋斗心」戴头罩由助手跳两段，毛色悦目透光泽，身壮肌肉展现，落脚轻快更充满弹力。「盈妍威枫」戴头罩由助手跳两段，神情集中步伐轻快，马身更壮更扎实，不逊赢马时候。

同得威神态活跃

「同得威」有火有力，好耐未见过咁弗。
「同得威」有火有力，好耐未见过咁弗。

「同得威」戴头罩由副练拍「钱程万里」跳两段，强势追上有火有力，充满朝气神态活跃，好耐未见过咁弗。「飚志」戴头罩由助手跳一段，快开下无上课咁抢口，身色皆靓展现朝气，试闸出色够醒神。

「勇威神驹」戴头罩由助手跳三段，神色专注唔懒散，马身好壮展现线条美，近况非差。「纳百川」助手跳两段，戴头罩及面箍，均速完成，神色可以力度亦可，但火气仲系差啲。

兆文

