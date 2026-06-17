大学长者学苑推AI课程 银发族进修科技课（附报名连结）

常言道：「活到老，学到老」。近年不少校外进修课程均涵盖人工智能（AI）元素，这趋势已蔓延至银发族。政府推出的「『友智识』长者进阶数码培训计划」，专为60岁或以上、具备基本资讯及通讯科技知识的长者而设。目前，三间大学辖下的长者学苑，包括香港中文大学赛马会老年学研究所、香港理工大学乐龄与家庭研究中心，以及香港都会大学长者学苑，均有参与提供相关课程。「『友智识』长者进阶数码培训计划」自2019年推行以来，深受长者欢迎。每轮培训计划为期两年（共7季），新一年度的计划已于今年3月展开。新一季课程即将推出，部分热门课程将于6月下旬起接受报名，有兴趣的长者万勿错过。

香港中文大学赛马会老年学研究所 - 体验无人机与物联网

中大赛马会老年学研究所推出多个AI及编程课程，由于名额有限，部分已告满额。目前「科技低空经济与生活新视野」及「智慧安老新体验—物联网与智能家居」等课程仍接受报名，费用全免。

「科技低空经济与生活新视野」共设4堂（2堂面授、2堂Zoom），旨在介绍低空经济概念及无人机应用，让长者了解智慧物流与空中交通的发展，并亲身体验无人机基础操作。

「科技低空经济与生活新视野」

「智慧安老新体验—物联网与智能家居」共设3堂（2堂面授、1堂Zoom），介绍物联网（IoT）与智能家居安老技术，并结合AI语音助理等应用，协助长者提升家居安全、健康监测及生活质素。

「智慧安老新体验—物联网与智能家居」

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香港理工大学乐龄与家庭研究中心 - 主打实用AI融入生活

理大乐龄与家庭研究中心提供的长者数码课程以AI主题为主，紧贴日常科技应用，例如「AI助你融入生活~入门班」、「AI 1.1 - Gemini 生态系统」、「生成式人工智能和创意图像」等，学费介乎$480至$640不等。

「AI助你融入生活~入门班」共设8堂，透过探索、实践与互动，教授AI基础概念及如何应用AI助理协助日常生活，包括语言处理、图像或影像生成、语音识别、推荐系统及公共服务等，帮助学员掌握AI入门技术。

「AI助你融入生活~入门班」

上课日期：7月20日至9月7日（逢星期一）

费用：$640

报名：3400 8970 / 2766 7712

查询：>>按此<<

「AI 1.1 - Gemini 生态系统」共设6堂，介绍Google系统中的AI工具，特别是Gemini与Nano Banana，并结合Google Workspace等日常应用。学员可逐步掌握Gemini的文字、翻译及摘要功能，以及Nano Banana的图片生成与编辑技巧，将AI真正融入日常生活。

「AI 1.1 - Gemini 生态系统」

上课日期：7月20日至8月24日（逢星期一）

费用：$480

开始报名日期:6月29日9：00

报名：3400 8970 / 2766 7712

查询：>>按此<<

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香港都会大学长者学苑 - 学成可任助教分享经验

都大长者学苑提供的数码培训课程，旨在协助长者了解数码化社会的最新发展，提升他们在日常生活中应用通讯科技的能力与自信。值得一提的是，完成课程的学员有机会担任课程助教，与朋辈交流学习心得。7月份课程包括「走进AI新世界(一)文案创作入门」、「走进AI新世界(二)图片创作与修复」及「智慧云端享生活」等，所有课程费用全免。

「走进AI新世界(一)文案创作入门」共设3堂，让长者认识AI的基本概念及入门工具，学习操作AI辅助日常文书创作。

「走进AI新世界(一)文案创作入门」

「走进AI新世界(二)图片创作与修复」同样为3堂，教授长者利用AI图像生成工具，修复并美化旧相片，甚至将旧相片动画化，创造珍贵回忆。

「走进AI新世界(二)图片创作与修复」

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