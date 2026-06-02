中大专业进修学院开办「运动表现及创新文凭」 结合运动科学与智能科技

随着全民运动风气日益盛行，体育盛事与产业化持续发展，社会对具备专业运动知识及科技应用能力的人才需求与日俱增。香港中文大学专业进修学院（CUSCS）新开办一年全日制「运动表现及创新文凭」，课程由香港中文大学审批，为有志投身运动、康体及相关行业的DSE毕业生，提供系统化及实用的专业培训。

香港中文大学专业进修学院新开办一年全日制「运动表现及创新文凭」。资料图片

课程总监（全日制课程）郑嘉懿表示，该课程结合运动科学与智能科技，涵盖重点科目包括运动学导论、新兴运动发展及培训、智能科技与运动应用、体适能评估与运动处方，以及功能性人体解剖及运动创伤；她亦指毕业生的出路广阔，除可继续升学，亦可作专业发展，「学生完成课程后，将获颁有效期为两年的『新兴运动导师证书（初级）』或同等资历，具备于校园及/或社区教授相关运动的资格。」该课程的毕业生亦可选择升读中大专业进修学院的康乐及休闲事务管理或其他高级文凭课程，进一步深化知识。

延伸阅读：中大专业进修学院推社区健康与服务高级文凭 培训公共衞生人才

香港中文大学教育学院体育运动科学系副教授谢采扬亦表示，该课程设计创新实用，拓展学生对运动产业的专业视野，有助升学及就业的多元发展。

「运动表现及创新文凭」的收生准则，为中学文凭试(DSE)考生需考获最佳5科成绩最少共6分（包括中国语文和英国语文均须达第一级），或持同等学历即可报读，有关详情可「按此」浏览。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<



