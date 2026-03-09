Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

理大首届「年度十大科研与创新故事 」 公开投选25年度最具影响力研究

高等教育
更新时间：16:56 2026-03-09 HKT
发布时间：16:56 2026-03-09 HKT

科研创新一直是推动社会进步的核心动力，全球近年均掀起科研热潮。香港理工大学（理大）今年首度举办「理大2025年度十大科研与创新故事」公开投票，并于今日（3月9日）正式展开，是次活动由星岛日报担任媒体伙伴，诚邀理大社群及公众踊跃参与，共同投票选出2025年度最受瞩目、最具影响力的十大科研与创新故事。

理大今年首度举办「理大2025年度十大科研与创新故事」公开投票，并于今日（3月9日）正式展开。（图片来源：理大提供）
理大向来积极推动跨学科尖端研究，并致力将科研成果转化为具实效的创新方案及社会应用。今次活动旨在让社会各界深入了解本地大学科研实力与创新价值，提升社会对科研创新的关注度，同时支持默默耕耘、为社会带来深远影响的科研人员。理大已发布了2025年度的20强入围科研新闻，涵盖先进制造、材料科学、人工智能和数据科学、生命科学及医疗保健、药物研发及诊断、智慧城市、环境及可持续发展、能源储存及效率等范畴，供公众浏览及阅读详情。参加者只需从中选出自己最喜爱的10个故事提交投票（每人限投一次），完成投票即有机会获得iPad及唯港荟（Hotel ICON）米芝莲一星餐饮体验。

最终「十大科研与创新故事」名单将由公众投票结合专业评审决定，理大将特别表彰十大获选的研究团队，以及获公众票数最高的前三名故事。结果将于3月31日透过理大官网、研究及创新事务处网站及社交媒体平台正式公布。
 

投票详情

