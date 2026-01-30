城大「明日创新」隧道　获2025年「A&D大奖」最佳教育空间类别银奖

香港城市大学（城大）「明日创新」隧道去年5月正式启用，连接校园与毗邻的大型购物商场，成为师生及市民往来的全新通道，该隧道长达100米，入口设有巨型4K触控屏幕墙，提供互动式校园导航。这个融合科技与艺术的设计，除早前荣获星岛新闻集团「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025」颁发「ArtCan艺术文化大奖」，日前更获得亚太区最具影响力的设计奖项之一「A&D大奖」中，「最佳教育空间」类别的银奖。

融合科技艺术成教育新地标

「明日创新」隧道是连接又一城商场与香港城大校园的主干道，入口设有一面 4K 触控屏幕墙，提供互动式校园导航功能；上方玻璃天花则巧妙融合城大校徽设计，延伸至校园入口的两侧 LED 屏幕，合共长达 100 米，提供沉浸式数码互动体验，并可灵活转换为多功能展览空间。隧道经改造后，成为融合科技与艺术的公共空间，是游客体验香港创新文化的热门打卡点之余，也促进大学与深水埗社区的紧密连结，展现香港作为国际城市的文化活力。

「明日创新」隧道日前获得的「A&D大奖」（由《PERSPECTIVE透视》杂志创办），是亚太区最具影响力的设计奖项之一，今次于「最佳教育空间」类别勇夺银奖。该奖项由国际资深设计专才组成评审团，评审标准涵盖创意、以人为本的创新精神、可用性、美学、可持续发展及社会影响力等多方面，表彰其在教育空间设计上的卓越成就。

另外，早前城大亦凭「明日创新」隧道，荣获星岛新闻集团主办的「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025」颁发「ArtCan艺术文化大奖」，成为历年唯一获此殊荣的本地大学。今年共有30件作品入围，经专业评审后，「明日创新」隧道跻身十大得奖项目。大会赞扬隧道以突破性方式揭幕，透过全港首个隧道时装表演及互动体验，成功融合科技与艺术，成为深受市民及游客欢迎的新地标。

