近三成柏立基奖学金得主花落港专 辍学青年变身医护新星

高等教育
更新时间：10:56 2026-01-21 HKT
发布时间：10:56 2026-01-21 HKT

「妈妈是那盏照亮脚步的灯。」这句话出自一位曾于中四辍学、迷惘多年的27岁女生口中。在日前举行的「柏立基爵士信托基金应用教育文凭颁奖典礼2024/25」上，香港专业进修学校（下称港专）共有16位学员获颁补助金，占57位获奖者近三成，为历年佳绩。其中，修读应用教育文凭（基础医疗护理）的梁颖诗更脱颖而出，获选为本年度学生代表上台致辞，其由餐饮侍应转型为专业医护人员的故事，感动全场。 

由迷惘到自信 梁颖诗：掌握专业技能重启人生

港专共有16位学员获颁2024/25柏立基爵士信托基金补助金，占获奖者近3成。（图片来源：港专提供）
港专共有16位学员获颁2024/25柏立基爵士信托基金补助金,占获奖者近3成。(图片来源:港专提供)
修读应用教育文凭[基础医疗护理]的梁颖诗获选为学生代表上台致辞，分享她由餐饮侍应转型为专业医护人员的奋斗故事。 （图片来源：港专提供）
修读应用教育文凭[基础医疗护理]的梁颖诗获选为学生代表上台致辞,分享她由餐饮侍应转型为专业医护人员的奋斗故事。 (图片来源:港专提供)
修读应用教育文凭（社会服务）的苏颖珊（左）兼顾学业与家庭，获奖让她感激自己的努力被看见。 （图片来源：港专提供）
修读应用教育文凭(社会服务)的苏颖珊(左)兼顾学业与家庭,获奖让她感激自己的努力被看见。 (图片来源:港专提供)

梁颖诗在台上分享，中四后因家庭经济压力被迫辍学，多年来在零售与餐饮业打滚，深感缺乏学历和专业技能的限制，对前途感到迷茫。直至27岁那年，在母亲的鼓励下，她才鼓起勇气重返校园。 

虽然重返校园初期充满对年龄和能力的担忧，但港专课程中的实务操作，如抽血、量血压及包扎技巧等专业训练，让她逐渐建立自信。她特别提到，课程不仅让她获得知识，更让她遇上良师益友，甚至找到了生命的信仰。现时，梁颖诗已顺利投身医护相关工作，实现了当初希望拥有一技之长、服务社会的目标。她表示，「 这个奖项不仅是鼓励，更提醒我要常怀感恩之心，未来将继续在医疗护理领域深造。」 

在职妈妈兼顾学业与家庭 苏颖珊：努力真的被看见 

除了全日制学生，港专亦有不少兼读制学生获得嘉许。修读应用教育文凭 （社会服务）的苏颖珊，是一位在职妈妈。她坦言，过去一年半，她过着「白天上班，晚上上课、深夜照顾家庭」的高压生活，牺牲了许多亲子时光。 

苏颖珊表示，这份殊荣对她而言是极大的惊喜，因为她自小学业成绩不算出众，从未获得奖学金。「当知道自己被提名，第一个感觉是『原来这一年半的努力，真的被看见了』。」她特别感谢丈夫的体谅和女儿的鼓励，让她无后顾之忧地完成学业。她形容这个奖项是一支「强心针」，让她更有信心继续升学，期望将来能运用所学回馈社会，帮助更多有需要的人。 

实务课程助学员发挥潜能 

柏立基爵士信托基金自2005/06学年起，每年向符合资格的应用教育文凭／毅进文凭毕业生颁发补助金。本年度港专学生获奖人数占比高达近三成，涵盖全日制及兼读制课程，反映院校在推动职业专才教育(VPET)上的成效。 

