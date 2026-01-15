理大「国际未来挑战赛」总决赛圆满举行 15强初创精英竞逐「创新杯」

香港理工大学一直致力于世界领先的研究及创新，去年该校启动旗舰创新创业比赛「理大国际未来挑战赛」，并获中国银行（香港）冠名赞助，并于今日(15日)举行总决赛暨颁奖典礼。15支晋级的初创精英，分别来自香港及内地共7个赛区，最终由来自晋江赛区的晋江智动创新科技有限责任公司，以「全球领先的可穿戴与机器人传感方案提供商」项目脱颖而出，勇夺「中银香港创新杯」及50万港元奖金，亦将得到落户理大前海前沿技术创新中心的机会，并获该中心提供8万港元孵化资助。

参赛项目覆盖多个前沿领域

「理大国际未来挑战赛」采用独特的「1+N」模式，以香港作为主赛道，在惠州、温州、深圳前海、上海、南京和晋江设立分赛区，吸引逾700支来自全球的精英初创队伍、超过2,500名创业者和学生参赛，竞逐总额逾300万港元的奖金。参赛项目覆盖金融科技、人工智能、新能源、大健康、柔性电子、低空经济等前沿领域，不少方案兼具技术突破性与商业可行性，展现科研转化落地的强大潜力。

理大校长滕锦光教授对入围总决赛队伍所展现的创新精神予以肯定，「作为创新型世界级大学，理大一直积极推动具影响力的创新方案，为香港、国家及世界带来实质裨益。」他指透过「理大国际未来挑战赛」及内地技术创新研究院等项目，理大希望为香港的国际创新科技中心建设，和国家以至全球的科技进步作出更大贡献。

滕锦光表示，透过「理大国际未来挑战赛」及内地技术创新研究院等项目，理大希望为香港的国际创新科技中心建设和国家以至全球的科技进步作出更大的贡献。 理大提供

理大高级副校长（科研及创新）赵汝恒表示，「理大国际未来挑战赛」不仅是一项比赛，更是融合创业教育、科研成果转化、孵化及投资于一体的动态平台；他又赞扬所有参赛者勇于创新，敢于寻求突破，期望参赛者能够从该平台汲取经验，激发他们持续追求创新。

中国银行（香港）顾问及中银香港慈善基金行政委员会主席龚杨恩慈表示，比赛助力创新人才将优秀的创科意念，转化为有利国家的实际方案，缔造机会让他们未来能在国际舞台上大放异彩。

观众投票选「最受欢迎奖」及「社会影响力奖」

7个赛区成绩最佳的51支顶尖队伍进入最后遴选，其中15支队伍获选参加是次总决赛，现场角逐「中银香港创新杯」等多个奖项。总决赛以电梯路演形式进行，经评委严谨甄选各个奖项的得主。活动并设展览，展出51支参赛团队的创新方案，并接受观众投票，选出「最受欢迎奖」及「社会影响力奖」。

夺得「中银香港创新杯」的晋江智动创新科技有限责任公司，致力研究可穿戴与机器人传感方案，结合香港的科研人才优势与晋江的丰富产业资源，为纺织鞋服、先进制造等行业提供低成本及高性能的感测器及感测解决方案。

延伸阅读:

理大主校园「创新馆」 重建后楼面面积增近3成

理大AI减灾系统为城市做「体检」防风险 构建「地图」预测不同地区高厦气流走向｜专访