财务策划师｜邓一君转战金融界 持CFP资格年薪可破百万？ 专家介绍进修途径及考试贴士

电影版《寻秦记》上映以来，让不少观众「回忆返晒嚟」，特别是看到已淡出娱乐圈的邓一君再度在大银幕亮相，难免感到惊喜。他自2005年退出娱乐圈后，转战其他跑道，现任一间财富管理公司总监，并持有国际认可的CFP认证财务策划师（Certified Financial Planner）专业资格。根据香港财务策划师学会（IFPHK）资料显示，截至2025年6月，香港持有CFP资格的专业人士约有3,465名，按人口比例而言，属全球排名第1位。《星岛教育》向IFPHK行政总裁杨伟雄博士查询，了解过CFP的专业要求及行业前景，并为不同教育背景人士推荐进修途径。

财务策划师的「4E」要求

究竟财务策划师的职责是甚么？杨伟雄表示，「财务策划师是透过全面的财务管理，协助个人客户实现理财目标，当中包括财富管理、保险规划、投资策划、税务策划、退休规划及遗产安排等多个范畴。」他指虽然入行门槛较低，但如果想从事专业产品（如债券）销售，及为客户提供全面理财建议，考取CFP等专业资格已成必要。

在收入方面，杨伟雄根据IFPHK 2025年初数据，显示约50%会员年薪达80万元或以上，35%更超过100万元；新人取得认证后，月薪平均可提升约66.7%。

要成为CFP持证人，需通过严格的「4E」要求：教育（Education）、考试（Examination）、经验（Experience）及职业操守（Ethics）。在教育方面，须完成IFPHK认可的「CFP认证教育课程」，当中共4个课程，每个课程约40小时，内容涵盖财务管理、投资、保险、税务等领域，而持有相关学位者可申请豁免部分课程。

在考试方面，考生需通过3项考试，包括基础阶段及高级阶段卷一、卷二。根据官方资料，2025年6月，高级卷二的合格率低于40%，难度颇高。杨伟雄指出，「卷二要求考生针对两个个案中作出分析，考生必须在财富管理、投资等多个领域作出综合分析而得到答案。」他建议考生在考试前多练习过往试题，先理解题目然后作出分析，并熟练运用财务计算机。「过往由于考生少运用财务计算机，故花上很多时间，影响最后答案。」

另外，在经验方面，考生通过考试后，需累积至少3年全职合资格工作经验。最后是操守，考取资格人士，需同意遵守IFPHK严格的专业守则及操守要求。杨伟雄强调行业需求持续增长，「有兴趣入行人士，应加强个人的分析能力，因为现时很多香港或内地客户都累积一定财富，所以一个专业的财务分析师需要在符合客户风险下，规划最合适的投资方案。」

在职人士：HKU SPACE「财务策划高等文凭」

对于已在职、希望兼读进修的朋友，可以选读香港大学专业进修学院（HKU SPACE）的「财务策划高等文凭」（Advanced Diploma in Financial Planning），它是IFPHK认可课程，适合在职人士。课程为兼读制，修读期约1至2年。若果只针对CFP资格，申请者可修读「课程一：投资策划及资产管理」、「课程二：保险策划及风险管理」、「课程三：税务策划及遗产安排」及「课程四：财务策划实践」，每个课程各需完成 40 小时授课。

当学生完成课程一至三，且每个课程的出席率不少于 70%，即可符合教育要求以报考 CFP 资格认证考试（高级阶段卷一）。完成所有4个课程、出席率不少于 70%，并于课程四取得总分合格或以上的同学，可报考 CFP资格认证考试（高级阶段卷二）。「财务策划高等文凭」的四个课程学费约为2万多元，课程属持续进修基金（CEF）资助范围，合资格学员可申请学费发还，减轻进修负担。

准大学生：香港教育大学「个人理财荣誉文学士」

若你是中学生或准备升读大学，并对财务策划行业有兴趣，则可选读香港教育大学的「个人理财荣誉文学士」（Bachelor of Arts (Honours) in Personal Finance）。它是全港首个专注「个人及家庭」财务需求的金融学士课程，为期4年全日制。课程内容全面，涵盖税务规划、信用管理、风险评估、退休及遗产规划、职业道德、金融科技、ESG (环境、社会和管治)投资等；同时融入心理学元素，帮助学生理解客户理财决策。课程更提供银行、证券公司等金融机构实习，以及实地考察等体验式学习机会。

该课程已获IFPHK预先批核，毕业生可申请豁免CFP认证教育课程中的三门核心科目（投资策划及资产管理、保险策划及风险管理、税务策划及遗产安排），大大缩短后续考取CFP的时间，为投身财富管理行业打好基础。

记者：苏丽珊

延伸阅读：

在职进修｜院校推「微证书」课程 自主安排学习路径

宣萱初中入读英百年女校Roedean 4成毕业生大学读STEM学科