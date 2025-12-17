哈工大与中国农科院 共建农业人工智能学院｜聚焦哈工大

哈尔滨工业大学近日与中国农业科学院（以下简称「中国农科院」）签署战略合作协议，共建农业人工智能学院。协议签署前，农业农村部党组书记、部长韩俊会见哈工大校党委书记陈杰、校长韩杰才，双方进行了工作交流。

农业农村部党组成员、中国农科院院长黄三文，中国农科院党组书记杨振海、农业农村部办公厅主任刘明国、科学技术司司长周云龙，中国农科院副院长叶玉江、孙坦、中国农科院办公室主任孙君茂、科技管理局局长李新海、重大任务局局长钱万强、研究生院党委书记姜梅林、农业基因组研究所所长王桂荣、重大任务局副局长柴秀娟、哈工大副校长沈毅等参加会见签约活动。

韩俊表示，人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，在农业农村领域应用空间和潜力很大。哈工大在人工智能等领域优势突出，与中国农科院深化农业人工智能合作意义重大、大有可为。希望双方聚焦实现高水平农业科技自立自强战略目标，以共建学院为切入点，全方位深化合作，整合优势资源和研究力量，聚焦底盘技术、通用大模型、成套智能装备等领域，开展有组织的联合攻关，丰富拓展应用场景，加快推动人工智能在农业农村领域研发应用，探索高校与科研院所合作办学新机制，共同培养高层次农业科技人才。

培养高层次农业科技人才

农业农村部党组书记、部长韩俊（右二）会见哈工大校党委书记陈杰（左二）、校长韩杰才（左一）一行。哈工大提供

陈杰、韩杰才介绍了近年来哈工大发挥工科集群优势、推进工农互促共融和助力乡村全面振兴等方面取得的进展成效，并表示农业人工智能学院的成立是贯彻落实党的二十届三中、四中全会精神，推进教育科技人才在农业农村领域一体发展的重要举措，也是促进人工智能与农业强国战略深度结合的一项重要改革探索，将以共建学院为契机，携手打造农业科技人才培养新范式，聚焦生物育种、智能装备、智慧农场等重点领域协同发力，加快农业原始创新和关键核心技术攻关，培育农业新质生产力，助力培育壮大农业新兴产业和未来产业，为保障国家粮食安全、加快农业农村现代化，贡献哈工大的智慧和力量。

「开启服务强国建设新征程，哈工大与中国农科院有着共同的使命、共同的机缘、共同的担当、共同的机遇、共同的追求。」双方围绕打造农业与人工智能协同创新的新高地、以学科交叉融合为支撑夯实农业人工智能发展根基、协同培育农业人工智能复合人才、以产业需求为导向搭建人工智能创新体系和成果应用推广体系等方面，进行了深入交流。

签约仪式和座谈交流前，陈杰、韩杰才一行在中国农科院进行调研，详细了解中国农科院的发展历史、发展成就和国家农作物种质资源库建设历程、农作物种质资源普查收集与保护利用情况，实地察看种质资源实物展示。

文：哈尔滨工业大学全媒体中心记者商艳凯、李双余

延伸阅读：

学位评价改革破冰 实践成果首获博士认证｜聚焦哈工大

哈工大自主智能班 培育未来科技领军者｜聚焦哈工大