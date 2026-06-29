我要赞佢｜11位学生克服舞台恐惧参与演讲 保良局朱正贤小学校长点赞：体现未来素养

在科技与教育并行的时代，如何引导下一代正确运用人工智能（AI）成为教育界的重要课题。保良局朱正贤小学于日前举行「正贤之星」选举，校长赞扬11位成功晋身决赛的四至六年级学生努力克服对舞台的恐惧，不仅在舞台与直播镜头前展现了沉著自信的演说技巧，更在长达三个月的筹备过程中，实践了「与AI同行」的未来公民素养。

选举的初选由学生提交自我介绍短片开始，历经核心培训工作坊的反复演练，最终在决赛当天进行演讲，并回答评判团的即场提问。在这场为期三个月的「成长旅程」中，11位候选人围绕学校关注事项「爱思考、爱学习、爱挑战」的主题进行演说。特别的是，同学们在准备过程中并非盲目背稿，而是化身「AI协作小专家」。他们利用人工智能工具生成大纲来激发灵感，构思演讲方向，再评估演讲大纲，最后透过AI的辅助反复修改演讲稿，一步步为演讲作准备。

11名高小学生晋身决赛。

高校长赞扬学生克服恐惧，突破自我。

结合AI学习成就自我

高校长指出，学生们没有被科技取代思考，反而成功驾驭科技，让冰冷的数据成为表达真挚情感的助力，她更被其中一幕深受感动，有候选人在分享时直言： 「AI能给我完美的句子，但不能给我与同学一起克服困难的回忆。这充分证明了学生在利用科技的同时，依然珍视人与人之间的陪伴与合作。」

此外，也有候选人分享自己练习「扭计骰」的过程，从一开始完全不懂得破解「扭计骰」，到后来变成「扭计骰达人」，这种爱挑战的坚毅精神，让他获得不少成功感与自信。11位候选人坦诚面对舞台恐惧，透过科技辅助与反复模拟练习，最终战胜胆怯。

高校长表示，这场选举证明了「教育不仅仅是分数的追逐，更是生命的启迪」。不论最终获得金、银、铜哪个奖项，这11位参与的同学，在一人一票的选举中展现了对公民责任的尊重，并在过程中学会自主学习与勇敢挑战，这才是真正的「明日栋梁」。她亦特别感谢背后默默付出的老师团队，以及支持学校推行「AI辅助教学」与「核心素养」培育的家长们。

保良局朱正贤小学是星岛新闻集团《我要赞佢》「最值得奖励学生计划」的参与学校之一，高校长表示，赞美对学生的正向成长有催化作用，学校会继续为这11位「正贤之星」点赞，让孩子在赞美声中成为更自信、更善于表达的自己。