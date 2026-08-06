Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太古上半年基本溢利增43% 中期息多15% 太古广场部分租金回升

股市
更新时间：13:14 2026-08-06 HKT
发布时间：13:14 2026-08-06 HKT

太古（019）中期基本溢利78.43亿元，按年升43%，中期息太古A派每股1.5元，太古B（087）派每股0.3元，按年多15%。

期内，收入494.46亿元，按年增长8%。撇除一次性项目的经常性基本溢利为69.62亿元，按年增长48%。太古指出，集团亦正于各项业务作出历来最大的投资，以支持未来增长，上半年地产部门录得强劲业绩，受惠于稳健的零售销售表现及较佳的住宅买卖市场环境；饮料部门的表现有所改善，尤其是中国内地业务；航空部门方面，港机集团表现理想，而国泰（293）虽然在2026第二季度面对航空燃油价格上升的压力，但在年初仍有极佳的开始。

太地派第一次中期息每股0.37元

太古的地产部门太古地产（1972），中期收入94.13亿元，按年上升8%，基本溢利49亿元，增加11%，但经常性基本溢利46.61亿元，升36%，主要反映出售深水湾道6号两座独立屋所得溢利，惟部分被去年上半年出售美国迈阿密Brickell City Centre商场及毗邻土地的权益所确认的非经常性溢利抵消。太地为太古贡献基本溢利为40.82亿元，增加11%。

太地派第一次中期息每股0.37元，升6%，指出股息政策是实现股息持续增长，并于未来派发约一半的基本溢利作为普通股息。太古表示，太古地产持续推进其1000亿元投资计划，70%的资金已经投放。

太地认为，近月办公楼租赁活动有所改善，受惠资本市场气氛好转及首次公开招股项目转趋活跃 ，租户把握市场环境 ，升级搬迁，太古广场的出租率正逐步增长 ，租户续租及扩充的需求强劲 ，带动空置率渐渐回落 ，续租租金跌幅正在收窄 ，部分租约的市场租金更见回升迹象，太古坊租金大致平稳， 并继续吸引优 、质租户进驻 。太地又指，内地受 到经济不明朗因素影响 ，北京、上海和广州的办公楼需求依然疲弱。

太地预期，座落于优越地段的高级住宅发展项目的需求预计将维持稳健；在上海受惠于当局近期推出政策刺激需求 高端项目持续受市场关注；东南亚方面，经济良好、 中产阶层日益壮大和高端住宅物业供应有限多项长期基本因素，继续为豪宅市场提供支持。

可口可乐受原材料及燃料价格上升影响

至于太古饮料部门太古可口可乐贡献基本溢利8.46亿元，升5.4%，受惠于消费者需求增强和持续投资于电子商贸等新兴经销渠道，中国内地业绩显著改善；台湾及香港的销售增长均表现良好，而整体业绩受到汇兑收益减少及利息收入下降的不利影响；原材料及燃料价格上升亦对区域表现构成压力。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
00:45
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
14小时前
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
时事热话
6小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
01:25
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
影视圈
14小时前
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
01:25
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
影视圈
15小时前
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬。
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬
影视圈
7小时前
黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙
黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙
影视圈
2小时前
港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕
港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕
突发
4小时前
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生。
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生
影视圈
6小时前
中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞「重来一次都会买」
中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞「重来一次都会买」
海外置业
8小时前