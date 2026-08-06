太古上半年基本溢利增43% 中期息多15% 太古广场部分租金回升

太古（019）中期基本溢利78.43亿元，按年升43%，中期息太古A派每股1.5元，太古B（087）派每股0.3元，按年多15%。

期内，收入494.46亿元，按年增长8%。撇除一次性项目的经常性基本溢利为69.62亿元，按年增长48%。太古指出，集团亦正于各项业务作出历来最大的投资，以支持未来增长，上半年地产部门录得强劲业绩，受惠于稳健的零售销售表现及较佳的住宅买卖市场环境；饮料部门的表现有所改善，尤其是中国内地业务；航空部门方面，港机集团表现理想，而国泰（293）虽然在2026第二季度面对航空燃油价格上升的压力，但在年初仍有极佳的开始。

太地派第一次中期息每股0.37元

太古的地产部门太古地产（1972），中期收入94.13亿元，按年上升8%，基本溢利49亿元，增加11%，但经常性基本溢利46.61亿元，升36%，主要反映出售深水湾道6号两座独立屋所得溢利，惟部分被去年上半年出售美国迈阿密Brickell City Centre商场及毗邻土地的权益所确认的非经常性溢利抵消。太地为太古贡献基本溢利为40.82亿元，增加11%。

太地派第一次中期息每股0.37元，升6%，指出股息政策是实现股息持续增长，并于未来派发约一半的基本溢利作为普通股息。太古表示，太古地产持续推进其1000亿元投资计划，70%的资金已经投放。

太地认为，近月办公楼租赁活动有所改善，受惠资本市场气氛好转及首次公开招股项目转趋活跃 ，租户把握市场环境 ，升级搬迁，太古广场的出租率正逐步增长 ，租户续租及扩充的需求强劲 ，带动空置率渐渐回落 ，续租租金跌幅正在收窄 ，部分租约的市场租金更见回升迹象，太古坊租金大致平稳， 并继续吸引优 、质租户进驻 。太地又指，内地受 到经济不明朗因素影响 ，北京、上海和广州的办公楼需求依然疲弱。

太地预期，座落于优越地段的高级住宅发展项目的需求预计将维持稳健；在上海受惠于当局近期推出政策刺激需求 高端项目持续受市场关注；东南亚方面，经济良好、 中产阶层日益壮大和高端住宅物业供应有限多项长期基本因素，继续为豪宅市场提供支持。

可口可乐受原材料及燃料价格上升影响

至于太古饮料部门太古可口可乐贡献基本溢利8.46亿元，升5.4%，受惠于消费者需求增强和持续投资于电子商贸等新兴经销渠道，中国内地业绩显著改善；台湾及香港的销售增长均表现良好，而整体业绩受到汇兑收益减少及利息收入下降的不利影响；原材料及燃料价格上升亦对区域表现构成压力。