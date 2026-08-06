中电中期多赚6.6% 季息维持63仙 8月净电价较年初升4% 续受中东局势影响

中电控股（002）中期纯利59.97亿元，按年增长6.6%，如撇除公平值变动及出售印度哈格尔电厂收益的营运盈利为57.33亿元，增长9.7%，主要受惠于香港受规管业务的稳健贡献，以及其他业务组合盈利有所改善。第二期中期息每股0.63元，按年持平。

中电指出，中东局势持续紧张令燃料成本上升，中华电力客户8月的平均净电价已较1月上调4%，展望全球燃料价格持续波动，预期将继续影响电价，中华电力将秉持多元化的燃料供应策略及审慎的成本控制，致力确保可靠的电力供应及合理的能源价格。

米高嘉道理：业务基础依然稳固

中电主席米高嘉道理在业绩报告中指出，2026年余下时间及更长远未来，将保持审慎警觉，同时抱有信心，中电的业务基础依然稳固。他又称，即使在上半年经历极端高温及恶劣天气，该集团仍持续提供高度可靠的电力供应；而燃料价格在期内仍然高企，为协助纾缓住户压力，公司在炎夏期间向合资格住宅客户推出为期三个月的燃料费特别回扣。

期内中电总收入428.56亿元，按年几乎持平，主要来自香港及中国内地收入有所增长，惟增长大部分被澳洲公司EnergyAustralia能源业务收入下跌所抵销。

香港数据中心售电量升近12%

按各业务划分，香港能源业务的营运盈利录得47.36亿元，按年增加6%。期内售电量170.38亿度，按年上升3.6%，主要受惠于香港经济增长转强，带动各行业的电力需求上升，而包括人工智能在内的创新及科技产业对电力需求日益增加， 推动数据中心的售电量上升11.8%，占总用电量7.1%；交通运输电气化相关的用电量亦显著增加。

河套及洪水桥一带扩展电网

中电指，中华电力将继续推进电网规划及相关投资，以满足北部都会区日益增长的能源需求，短期重点包括推进落马洲河套区及洪水桥一带的电网扩展，以支持创科产业增长及新发展区建设。

内地再生能源电价微降

内地业务方面，营运盈利录得8.99亿元，按年增加3.3%，当中核电业务盈利上升，受惠于大亚湾核电站较强劲的财务表现，惟阳江核电站受市场销售比例上升及竞争加剧影响，平均电价较去年轻微下降。内地可再生能源发电量有所上升，但受风电及太阳能发电的平均电价轻微下降影响。

澳洲零售市场竞争仍激烈

至于澳洲业务计入公平价值变动前的营运盈利2.23亿元，按年上升33.5%，主要由于零售能源业务的财务表现转强，但发电业务受电力批发市场环境转弱影响。中电指，零售市场竞争维持激烈，截至6月底的客户帐户数量按年减少4.3%，正推行一项为期数年的科技系统及营运模式现代化计划，已进入最后规划阶段。

而印度业务营运盈利1.05亿元，增加32.9%，主要由于输电资产的贡献有所改善，抵销因3月完成出售哈格尔电厂后，该燃煤资产贡献减少的影响。