九仓置业基础净盈利增6% 中期息0.94元 派息比率增至90%

九仓置业（1997）中午公布截至6月底止中期业绩，受惠利息开支减少，基础净盈利增加6%至33.11亿；若计入投资物业重估减值35.47亿，股东应占亏损1.76亿元，去年同期则亏损24.06亿元；每股基本亏损0.06元；派中期息0.94元，去年同期则为0.66元，按年增加42%。

期内，派息比率由经常性核心基础净盈利的65%调整为90%，政策调整意味基础股息增加38%；此外，新加坡会德丰广场协定以账面值溢价12%出售，完成后负债率将由现时16%降至约11%。

负债净额及负债率创新低

集团表示，写字楼需求有所改善，旗下写字楼组合坐拥地段优势，结合高效管理，期杪的出租率上升至93%，其中中环和尖沙咀的写字楼录得理想升幅。面对息口波动与外部环境挑战，集团在债务管理方面保持审慎态度，负债净额降至292亿元，负债率降至15.9%，两者皆创历史新低，借贷开支亦节省26%。

针对海港城而言，整体收入（包括酒店）上升1%，营业盈利维持不变，商场出租率为92%，写字楼出租率则升至93%。时代广场方面，整体收入及营业盈利分别下跌12%及13%，商场出租率维持于95%，写字楼出租率则为89%。

忧息口不明朗及中国跨境限制

展望方面，集团认为入境旅游业保持平稳，住宅物业市场逐步回暖并产生正面财富效应，均可望提振消费者信心及刺激本地消费，但息口走势不明朗及中国更新对外直接投资法规均限制跨境资本流动，或仍对租户的承租部署带来重重阴霾。

此外，主要经济体之间的地缘政治紧张局势进一步升温亦可能加剧市场波动并拖累气氛，整体增长将维持缓慢且不一致的步伐。集团会继续采取积极的管理策略，保持审慎、低杠杆的财务状况，以应对当前宏观经济环境的种种挑战。