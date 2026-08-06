一只9厘息股份蓄势突破｜唐牛午市攻略

本栏一直等待的调整终于来临，不过原因却是始料不及的：内地据报向境外保单收益征税两成，北京及杭州已出现早期案例，消息一出，保险股全线大跌，友邦（1299）曾挫近一成，半日跌约8.8%；连带银行股如汇控（005）也跌逾2%，拖累指数半日收跌452点，报25463点。

恒指熊今早已沽货获利，早前入场的比亚迪（1211）淡仓续持有，等待正股重见8字头。

完美医疗目标先看1.6元

本栏上月初提及的完美医疗（1830），经过一轮整固后，近日重回高位。消息层面上，继大股东出手增持后，集团亦随之公布，截至6月底首季销售合约价值按年增加12.1%，主要由于整体经济复苏势头稳健。现价股息率超过9厘，以图论图突破乃迟早的事，下站目标先看1.6元。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88