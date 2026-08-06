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SpaceX绩后急挫 散户无惧跌势「捞底」 一小时扫货2270万美元 

股市
更新时间：11:57 2026-08-06 HKT
发布时间：11:57 2026-08-06 HKT

据路透报道，太空探索公司SpaceX公布上市后首份业绩后股价一度急挫14.9%，惟散户投资者未有退缩，反而趁低吸纳。SpaceX股价周三收报108.27美元，跌13.61%。

Vanda Research数据显示，周三开市首小时，散户净买入2,270万美元SpaceX股份，是公司上市37个交易日以来，第三高的首小时净买入规模。目前最高纪录出现在6月16日，当日散户净买入SpaceX股份达1.446亿美元。

上市后未曾录散户净沽售

SpaceX于6月12日以每股135美元上市，创下美国历来最大型首次公开招股。自上市以来，公司未曾录得单日散户净沽售。

SpaceX发布首份季度业绩后，投资者忧虑公司需要投入庞大资金发展AI业务，以及盈利能力较强的Starlink能否长期为相关投资提供资金，拖累股价一度下跌。

值得注意的是，SpaceX将于周四迎来内部人士股份锁定期届满，早期股东及内部员工可卖出其持有的部分股份。

数据显示，这些股份合计9.115亿股，市值超过千亿美元，将令SpaceX自由流通股本扩大一倍以上。另外，未来8月、9月将会有更多股份陆续解禁，流程将持续到12月。

相关文章：SpaceX上市首份业绩胜预期 盘后反跌近9% 马斯克扬言2030年收入破万亿

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