SanDisk上季收入飙3.7倍胜预期 惟指引逊色 股价绩后急挫近8%

SanDisk（SNDK）公布第四季业绩，受惠AI推理及存储需求急升，收入按年增长372%至89.7亿美元，高于市场预期；营业利润达到71亿美元，按季增长68%；经调整每股盈利为39.25美元，高于市场预期逾一成；毛利率按季上升6.2个百分点至84.6%。尽管多项数据超出市场预期，但因指引逊色，SanDisk盘后股价急跌，收报1243美元，跌7.96%。

新增140亿美元股份回购

展望2027财年第一季，公司预计收入介乎103亿至108亿美元，中值按年增359%，但仍较分析师预期为低；调整后每股盈利介乎44至46美元，亦略低于预期；毛利率则为83%至85%。此外，SanDisk董事会同时批准新增140亿美元股份回购计划，令余下回购授权总额增至155亿美元；公司第四季已斥资45.2亿美元回购股份。

数据中心业务成增长支柱

SanDisk行政总裁David Goeckeler称，第四季公司交出创纪录的收入、每股盈利和毛利率成绩单，到2026财年结束时，公司已建立起「领先的技术组合」，并将数据中心业务确立为关键增长支柱。

按业务划分，数据中心季度收入达29.8亿美元，按季增长103%，去年同期仅录得2.13亿美元；边缘设备收入按年增长392%至54.3亿美元；消费业务收入则按年下降5%至5.56亿美元。

全年收入增长175%

若以2026财年全年计，收入增长175%至202.5亿美元；其中，数据中心收入增长437%至51.5亿美元，边缘设备收入增加195%至121.6亿美元，消费业务收入则增长29%至29.4亿美元。

David Goeckeler表示，生成式AI逐步转向智能体及推理应用，令低延迟方式储存、读取与存取需求急升，客户的需求增速已超过公司供应能力。

公司提到，部分大型客户在签署多年供应协议后，仅数月便要求增加未来3至5年的采购量。目前已与8家数据中心及边缘计算客户签订「新商业模式」（NBM）长期协议，相关订单涵盖未来数年的供应。

相关协议已覆盖2027财年超过一半供应，2028财年约三分之二供应亦已有安排，令公司首次清楚掌握4年内的需求。过往NAND行业主要按季度协商供应及价格。

称产业不再依赖周期性调整

David Goeckeler相信，未来产业供需平衡将不再依赖传统的周期性调整，而是将更多透过供应商与客户间的长期合作来调整。 目前，公司最大客户在初期承诺之外持续下订单，显示AI储存需求仍处于扩张初期阶段。

SanDisk预计，2026年全球NAND市场规模将超过3,000亿美元，按年增约3倍；2027年可能接近5,000亿美元。数据中心占NAND市场的比例，预计由2025年的约30%升至2026年的约50%。